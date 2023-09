Université de La Réunion : "essai transformé pour devenir l'éco-université d'excellence et de proximité"

Taux de réussite en hausse, ouverture d’un second cycle de médecine, plus haut taux d’étudiants internationaux depuis la création de l’établissement, entrée au prestigieux classement de Shangaï … la stratégie d’attractivité et d’excellence de l’Université de La Réunion se poursuit. Un point d’étape des réalisations depuis 2021 et des perspectives pour l’institution ont été dessinés par l’équipe de Frédéric Miranville ce lundi 11 septembre au sein des tous nouveaux locaux du campus de Terre-Sainte qui hébergent entre autres la Faculté de santé. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Depuis deux ans et la traversée de la crise sanitaire liée à la COVID-19, résilience et engagement sont les maîtres-mots pour l’Université de La Réunion dans l’ambition de devenir l’éco-université d’excellence et de proximité de l’indopacifique ouest. Deux années qui ont signé la transition réussie vers cet objectif d’incarner un établissement d’enseignement supérieur de référence.

- Attractivité confirmée : stabilisation à 19.000 étudiants -

Avant l’année universitaire 2019-2020, 17.000 étudiants en moyenne étaient inscrits au sein de l’établissement. Le chiffre s’élève à plus de 19.000 l’année suivante, après la crise sanitaire. En 2022- 2023, comme pour l’année universitaire en cours, ces chiffres restent stables, confirmant ainsi l’attractivité de l’université, au-delà d’un effet "post COVID". Les étudiants opèrent le choix de cet établissement qui offre un panel de plus de 200 formations, du diplôme d’accès aux études universitaire (DAEU) au doctorat.

- Réussite en hausse, innovations de la carte de formation et lutte contre la précarité étudiante -

Dans ce contexte de forte augmentation des effectifs, un renforcement des dispositifs d’accompagnement des étudiants permet aujourd’hui une hausse des taux de réussite en première année de licence

23 % de réussite en première année de licence (L1) en 2020-2021

28 % si l’on se base sur les étudiants présents aux examens

37 % de réussite en première année de licence (L1) en 2022-2023

42 % si l’on se base sur les étudiants présents aux examens

Au cœur de la réussite des étudiants, cette politique volontariste de formation pluridisciplinaire initiale et continue et les grandes avancées pour le territoire, notamment l’ouverture du second cycle en médecine (soit les 4e, 5e et 6e années d’études), permettra aux étudiants de poursuivre leurs cursus à La Réunion, dans de nombreux domaines.

A l’heure où la précarité étudiante est très présente, l’Université de La Réunion multiplie les actions créatrices de lien social et de lien intergénérationnel entre les étudiants, afin de développer une solidarité active pour lutter contre les situations de précarité (sociale, sanitaire, numérique, menstruelle, …).

- Placer l’université sur la carte de l’excellence de la recherche et à l‘international -

Plus haut niveau d’internationalisation jamais atteint avec 1056 étudiants de 68 nationalités inscrits l’année dernière, seconde labellisation « Bienvenue en France », établissement chef de file pour la création d’un campus Franco-Indien dans le domaine des sciences de la vie pour la santé… la coopération internationale contribue à distinguer l’université.



La recherche, notamment dans le domaine des sciences de l’atmosphère, participe à cette même dynamique. Pour la première fois en 2022, une université ultramarine française fait son entrée au classement de Shangaï, le classement académique des universités mondiales.

D’autre part, la reconnaissance mondiale de nos infrastructures avec la labellisation de notre observatoire de physique de l’atmosphère par l’organisation mondiale de météorologie (cf. p.50) complète cette lancée. Les publications des recherche scientifiques ont augmenté de 35 % depuis 2021.

"Nous sommes passés dans une nouvelle phase pour l’Université de La Réunion qui se place comme l’éco-université d’excellence et de proximité de la zone. L’essai est transformé, nous sommes aujourd’hui engagés pour gagner le match, pour faire réussir notre jeunesse et notre territoire", indique Frédéric Miranville, président de l’Université de La Réunion.

- Projets d’ampleur en vue -

Les projets à venir sont nombreux.

Parmi eux, l’installation de nouveaux campus par dans les micro-régions Est et Ouest. Avec l’objectif de devenir une université territorialisée et afin d’offrir une répartition équilibrée à l’échelle du territoire, un campus universitaire à Saint-André se concrétise.

L’offre de formations y aura une dominante sociale et sociétale. Un projet dans l’Ouest autour d’une offre de formations orientée art, design et culture est également en discussion.

Le projet de pôle universitaire d'innovation (PUI) VALIOTECH porté par l'Université de La Réunion et ses partenaires a été sélectionné au national et a reçu 3 millions d’euros en septembre 2023.