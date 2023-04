Université de La Réunion : un budget en hausse en 2023

L’Université de La Réunion et ses composantes ont amorcé ce mercredi 12 avril la signature de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM). Ces outils de pilotage interne et d’engagement réciproque traduisent la volonté de renforcer la dimension stratégique de l’établissement, en s'orientant vers une démarche participative et co-construite d'attribution des budgets et d’évaluation de la performance. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Université de La Réunion. (Photo : rb/www.imazpress.com)

- Un budget 2023 en hausse -

L’établissement, première force de recherche et de formation du territoire, accueillant 19 000 étudiants chaque année dispose d’un budget de près de 162 millions d’euros en recettes et d’environ 157 M€ en dépenses soit un solde budgétaire excédentaire de +4,9M€. Avec un niveau de trésorerie estimé à plus de 11 M€ (quasiment le double par rapport à 2022), un résultat comptable de 5,4 M€, une capacité d’autofinancement de 8,5 M€ et un fonds de roulement de 29,4 M€, tous les indicateurs budgétaires et financiers de l’établissement évoluent très positivement à la hausse. En termes d’évolution de la dotation allouée aux composantes, le budget annuel des CPOM total était en moyenne de 2 731 100 euros ([1]), contre un budget 2023 s’élevant à 2 799 00 euros, soit une augmentation de près de 68 000 euros.

Sur treize composantes, six d’entre elles enregistrent pour cette année une augmentation significative des moyens financiers leur ayant été alloués par rapport à la moyenne annuelle sur la période 2018-2021. A titre d’exemple, les augmentations vont de 9 637, 50 euros (OSU-R), jusqu’à 133 156,25 euros (Faculté des Sciences et Technologies).

- Les CPOM, outil de pilotage participatif -

Afin de renforcer la lisibilité de sa politique budgétaire ainsi que la qualité de son pilotage transversal, l’Université de La Réunion est engagée dans un processus de contractualisation interne avec ses composantes de formation (lire par ailleurs) en déterminant de manière articulée, synchronisée et co-construite des engagements pluriannuels traduits en termes de moyens humains et financiers. Ceux-ci sont déclinés du contrat d’établissement 2020-2025 de l’établissement, validé en novembre 2021 par la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et seront ratifiés par la signature de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM) entre l’établissement et ses composantes.

Les premières signatures de CPOM 2023 se sont déroulées ce mercredi 12 avril, en présence de Frédéric Miranville, président de l’Université de La Réunion, Jean-Michel Jauze, vice-président du conseil d’administration en charge des affaires générales, Jasmine Dijoux, directrice de l’Institut de l’Illettrisme et des langues de l’océan Indien, Anne-Françoise Zattara, administratrice provisoire de l’Institut Confucius de La Réunion et Mylène E, directrice de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines.

- L’Université de La Réunion, plurielle et multisite -

L’Université de La Réunion, seule université française et européenne de l’océan Indien est implantée sur l’ensemble du territoire et est constituée de plusieurs composantes internes de formation :

- 5 facultés : Droit et Économie ; Lettres et Sciences Humaines ; Santé ; Sciences de l’Homme et de l’Environnement ; Sciences et Technologies)

- 5 instituts : Institut Confucius de La Réunion ; Institut de l’Illettrisme et des Langues de l’océan Indien ; Institut Indianocéanique du Numérique ; Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation- INSPE ; Institut Universitaire de Technologie – IUT

- 3 écoles : IAE Réunion École universitaire de management ; École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien – ESIROI ;

1 observatoire des Sciences de l’Univers Réunion -OSU-R

[1] Moyenne annuelle des années 2018, 2019, 2020 et 2021.