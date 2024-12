Valérie Filain nommée directrice régionale de Réunion la 1ère

Valérie Filain sera bientôt la nouvelle directrice régionale de Réunion la 1ère. C'est sur proposition de Sylvie Gengoul, directrice du pôle Outre-mer, que Delphine Ernotte Cunci, présidente de France TV, a décidé de nommer Valérie Filain, en remplacement de Frédéric Ayangma appelé à de nouvelles fonctions. Valérie Filain prendra ses fonctions le 6 janvier 2025. Elle est la deuxième personne réunionnaise a être nommée à la tête de la station, après Gora Patel qui a pris sa retraite en 2021 (Photo France TV)

Titulaire d'un master en journalisme international, Valérie Filain est recrutée à RFO Réunion en 2004, en qualité de rédactrice-reportrice et présentatrice du journal télévisé. Entre 2012 et 2013, elle assure la présentation de plusieurs éditions nationales du Soir 3 et du 12/13.

En 2016, elle est nommée rédactrice-en-chef adjointe, en charge des journaux télévisés de Réunion La 1ère. En avril 2022, elle co-présente “Outre-mer 2022” l’émission politique du pôle Outre-mer pour la présidentielle.

En janvier 2023, Valérie Filain rejoint l’établissement de Malakoff, en qualité de rédactrice-en-chef adjointe, au sein de la rédaction et assure, la même année, la coordination éditoriale des Jeux des îles de l'océan Indien pour le pôle Outre-mer et l’ensemble des télévisions publiques de la zone.

En novembre 2023, elle est nommée cheffe de projet Outre-mer pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Depuis mars 2024, elle était directrice de la rédaction de l’établissement de Malakoff.