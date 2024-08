Variole du singe : trois centres de vaccinations ouverts à La Réunion

Depuis juillet 2024, trois centres de vaccination contre la variole du singe (mpox) sont ouverts au public à La Réunion. "La vaccination est gratuite et nécessite de prendre rendez-vous en amont" précise l'Agence régionale de santé. Les centres sont basés à Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché le mercredi 14 août son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de de la maladie en Afrique. Le monde en sait "déjà beaucoup" sur le mpox, et l'on ne peut donc pas le considérer comme "le nouveau Covid", a toutefois affirmé ce mardi 20 août le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Hans Kluge (Photo AFP)

Les autorités" françaises n'ont à ce stade recensé "aucune contamination" sur le territoire. Le Premier ministre Gabriel Attal a toutefois annoncé vendredi le placement du système de santé français en "état de vigilance maximale".

Le chef du gouvernement démissionnaire a également annoncé que "232 sites de vaccination sont d’ores et déjà ouverts pour faire face à l'épidémie de mpox".

A La Réunion, les centres de vaccinations se trouve au

• Saint-Denis, centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (Cegidd) du nord-est (sur rendez-vous) au CHU Félix Guyon Allée des Topazes. Tél : 02 62 90 55 69

• Saint-Paul, centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic de l'ouest(sur rendez-vous) au 29 rue Labourdonnais, Saint-Paul (ex-locaux IRM de l'ancien Centre Hospitalier Gabriel Martin). Tél : 02 62 74 23 80

• Saint-Pierre, centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic du sudsur rendez-vous), CHU Sud, Pavillon 3. Tél : 02 62 35 96 30.

Pour toute question sur la vaccination, consultez votre médecin traitant, ou contactez le 0 801 90 80 69, ou prendre rendez-vous sur www.monkeypox-info-service.fr

Lire aussi - Variole du singe : l'Institut Pasteur prêt à "tester et vacciner"

Pour rappel, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché mercredi son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de mpox (variole du singe) en Afrique.

"Aujourd'hui, le comité d'urgence s'est réuni et m'a fait savoir qu'à son avis, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale. J'ai accepté cet avis", a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"C'est une situation qui devrait tous nous préoccuper", a-t-il dit.

Seul le chef de l'OMS peut lancer l'urgence de santé publique de portée internationale, sur les conseils d'un comité ad hoc d'experts.

Les 15 membres de ce comité ayant participé à la réunion "ont tous" estimé que les critères étaient réunis pour déclarer une urgence de santé publique internationale, a affirmé aux journalistes le président du groupe d'experts, Dimie Ogoina.

L'OMS avait déjà pris une telle décision en 2022, lorsqu'une épidémie de mpox - portée par le clade (groupe) 2b - s'était étendue à travers le monde.

Mais l'épidémie actuelle, partie de la RDC et pour l'heure circonscrite en Afrique, a ses spécificités, en premier lieu un virus plus contagieux et dangereux. Elle est provoquée par le clade 1 et par une variante encore plus dangereuse, le clade 1b. Son taux de mortalité est estimé à 3,6%.

Lire aussi - Variole du singe : l'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte mondiale

- Pas de confinement ni de masque -

"Le mpox n'est pas le nouveau Covid. Qu'il s'agisse du clade 1 du mpox, à l'origine de l'épidémie actuelle en Afrique centrale et orientale, ou du clade 2 du mpox, à l'origine de l'épidémie de 2022" dans le monde, a toutefois déclaré le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Hans Kluge., lors d'un point de presse des agences de l'ONU.

"Nous en savons déjà beaucoup sur le clade 2. Il nous reste à en apprendre davantage sur le clade 1", a-t-il affirmé, en relevant que "nous savons comment lutter contre le mpox".

Selon M. Kluge, le risque pour la population générale est "faible", même si les modes de transition du virus "ne sont pas encore très clairs".

"Allons-nous devoir nous confiner comme ce fut le cas en Europe face au Covid-19? La réponse est clairement non", a-t-il également dit.

Le porte-parole de l'OMS a lui indiqué que l'organisation ne recommande pas le port du masque. Et, a-t-il dit, "nous ne recommandons pas la vaccination de masse. Nous recommandons d'utiliser les vaccins en cas d'épidémie pour les groupes les plus à risque".

Selon l'OMS, deux vaccins ont déjà été utilisés ces dernières années : le MVA-BN, du laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic, et le LC16, produit pour le compte du gouvernement japonais.

Lire aussi - Le mpox "n'est pas le nouveau Covid", selon l'OMS

Le mpox est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais qui se transmet aussi par contact physique étroit avec une personne infectée par le virus.

Le clade 1b fait apparaître des éruptions cutanées sur tout le corps, quand les précédentes souches étaient caractérisées par des éruptions et des lésions localisées, sur la bouche, le visage ou les parties génitales.

Le mpox a été découvert pour la première fois chez des humains en 1970 dans l'actuelle RDC (ex-Zaïre), avec la diffusion du sous-type clade 1, principalement limitée depuis à des pays de l'ouest et du centre de l'Afrique, les malades étant généralement contaminés par des animaux infectés.

En 2022, une épidémie mondiale, portée par le sous-type clade 2, s'est propagée dans une centaine de pays où la maladie n'était pas endémique, touchant surtout des hommes homosexuels et bisexuels.

En République démocratique du Congo (RDC) Pays le plus touché par la maladie, a enregistré 16.700 cas avec un peu plus de 570 personnes décédées.

www.imazpress.com avec l'AFP / redac@ipreunion.com