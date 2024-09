Veezit : le salon du tourisme et des loisirs de l’océan Indien va ouvrir ses portes à la Nordev

Le salon Veezit aura lieu à la Nordev (Sainte-Clotilde) du vendredi 6 septembre au dimanche 8 septembre 2024. Organisé par la Cinor et ses partenaires, la Région et le Département notamment, il s'agira du premier salon international du tourisme et des loisirs de l’océan indien. Plus de 130 exposants seront répartis sur un total de 3.500 m2 "pour mettre l’île de La Réunion en valeur et faire en sorte à ce qu’elle devienne la référence touristique de l’hémisphère sud" notent les organisateurs. L’entrée grand public est au tarif de 5 euros. L’entrée est gratuite pour les professionnels et les enfants de moins de 12 ans. Plus d'informations à venir (Photo : www.imazpress.com)