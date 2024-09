De la chaleur et du vent

Matante Rosina reste à l'intérieur ce matin du vendredi 27 septembre 2024. En effet, dans l'est, il y a quelques averses alors qu'ailleurs le ciel est bleu. Au fil des heures, le ciel se dégage dans l'est. Les nuages se dirigent vers l'ouest et peuvent laisser échapper quelques gouttes de pluie dans les hauts. Côté température, le thermomètre peut atteindre les 29 degrés sur le littoral. Le vent souffle assez fort et peut atteindre les 75 km/h vers Champ Borne et sur la capitale. (photo rb/www.imazpress.com)