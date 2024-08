L'est encore un peu arrosé

Ce vendredi 30 août 2024, Matante Rosina doit sortir faire quelques courses et elle prend son parapluie dans l'est. Elle prévoie de la pluie et du vent dans cette région. En revanche, dans l'ouest, toujours pas une goutte de pluie. Le soleil a posé ses valises là-bas ce matin. Au fil des heures, les nuages décident de laisser l'est tranquille pour s'installer confortablement dans le sud sauvage. Le vent est toujours bien présent et ne compte pas s'estomper encore. (photo sly/www.imazpress.com)