Vers un retour des pluies et une activité cyclonique en hausse début 2025

Après une fin d’année marquée par des conditions exceptionnellement sèches à La Réunion, les premières pluies et orages de la saison sont attendus d’ici janvier. L’activité cyclonique pourrait également s’intensifier sur l’ensemble du sud-ouest de l’océan Indien. (Photo : www.imazpress.com)

La fin de l’année 2024 et le début de 2025 marqueront un tournant météorologique pour La Réunion et la région océan Indien. Selon les prévisions de Météo-France, plusieurs évolutions sont à prévoir, notamment un retour progressif des pluies sur l’île et une intensification de l’activité cyclonique dans le bassin sud-ouest de l’océan Indien.

- Conditions actuelles : sécheresse persistante à La Réunion -

La Réunion reste sous l’influence de conditions exceptionnellement sèches à l’approche de la fin décembre. Toutefois, cette situation devrait évoluer avec l’arrivée des premières pluies orageuses de la saison d’ici la fin de l’année.

La transition vers la saison des pluies semble probable à partir de la deuxième décade de janvier 2025. Ces précipitations pourraient être influencées par l’activité cyclonique régionale, bien qu’il soit encore prématuré de déterminer si cette influence sera directe ou périphérique.

- Activité cyclonique : un regain attendu -

Après une période d’accalmie, l’activité cyclonique dans le sud-ouest de l’océan Indien devrait reprendre avant la fin de l’année, avec des épisodes réguliers, voire soutenus, attendus en janvier 2025. Les trajectoires des systèmes pourraient concerner des terres habitées habituellement exposées aux risques cycloniques.

Cependant, le risque cyclonique à proximité des Comores et de Mayotte reste faible pour le moment. À Mayotte, les vents du Kashkasi, caractéristiques de la saison des pluies, devraient s’installer dès la semaine du 30 décembre.

Cette évolution marque le début d’un régime de nord à nord-ouest qui pourrait apporter des conditions plus humides à l’archipel.

- Perspectives pour La Réunion et la région -

Pour La Réunion, le mois de janvier pourrait voir une alternance entre épisodes pluvieux et une influence cyclonique possible, dans un contexte de retour progressif aux conditions typiques de la saison des pluies.

Météo-France recommande une vigilance accrue pour les habitants de l’île et de la région, alors que la saison cyclonique entre dans une phase potentiellement active. Pour suivre les mises à jour et consulter les tendances détaillées :

Météo-France La Réunion

Météo-France Mayotte