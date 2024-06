ViaTrajectoire : le service en ligne d'inscription des personnes âgées en structures d'hébergement

À compter de ce mardi 11 juin 2024, le service gratuit en ligne ViaTrajectoire parcours personnes âgées, devient accessible aux patients, familles et professionnels de santé de La Réunion. Ce dispositif vise à faciliter l’orientation et les demandes d’admission des personnes âgées ou leurs aidants, en structures d’hébergement (USLD, EHPAD, EHPA) (Photo : rb/www.imazpress.com)

Jusqu’à aujourd’hui, les personnes âgées et leur entourage (famille, aidant) complétaient à la main le dossier d’admission en établissement d’hébergement, avec l’aide de leur médecin traitant pour le volet médical et le volet autonomie. Après l'avoir photocopié en plusieurs exemplaires, ils adressaient les formulaires à chaque établissement sollicité. Le suivi se faisait ensuite par courrier et téléphone.

Avec le site Via Trajectoire, la procédure est dématérialisée : les personnes peuvent s’informer directement sur les structures d’hébergement des personnes âgées de La Réunion et effectuer et suivre leur demande en ligne.

ViaTrajectoire propose également de :

- consulter l’annuaire détaillé des structures à La Réunion

- faire la recherche d’établissements par critères géographiques, financiers, médicaux, et de confort

- effectuer une demande d’inscription en ligne

- transmettre son dossier à son médecin traitant en ligne

- échanger directement avec les établissements.

Le service comporte également une rubrique parcours « Personnes en situation de handicap » : ouvert depuis un an, c’est un outil de suivi des décisions d'orientation émises par la MDPH vers un établissement.

- Comment faire sa demande ? -

Le particulier (personne âgée ou son entourage aidant) effectue une demande en ligne. Il remplit le dossier administratif avant de prendre rendez-vous avec son médecin. Ce dernier complètera le volet médical et autonomie pour finaliser le dossier.

L'usager termine sa demande en sélectionnant les établissements correspondant à ses souhaits. Il sera informé en temps réel sur l'avancée de ses demandes.

Les structures d’hébergement réceptionnent et traitent la demande en ligne en quelques clics. Tous refus est justifié pour garantir "une meilleure transparence des admissions".