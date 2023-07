Vigilance fortes pluies et orages dans le sud-est et le sud

Météo France maintient le sud-est et le sud de La Réunion en vigilance fortes pluies et orages ce vendredi 14 juillet 2023. De grosses pluies s'abattent depuis la nuit de jeudi à vendredi sur une zone allant de Saint-Leu à Sainte-Rose en passant par Saint-Pierre. Ainsi entre 18h jeudi et 6h ce vendredi matin "il a été relevé 176 mm à Petite-Ile, 136 mm à la Crète, 133 mm à Piton Saint-Leu et 139 mm au Tévelave" notent les météorologues (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Les pluies continueront de s'abattre une bonne partie de cette journée de vendredi sur le sud - notamment dans les hauts de Saint-Joseph et de Saintt-Philippe -, et et le sud-est de l'île, prévient Météo France en précisant que "le temps reste nuageux à couvert sur l'ensemble de La Réunion".

Météo France donne ainsi raison à Matante Rosina qui avait prévu "un temps humide ce vendredi"

