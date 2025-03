Vigilances sur toute La Réunion (excepté le nord) : nette dégradation du temps et de l'état de la mer

Ce lundi 17 mars 2025, la totalité de La Réunion - à l'exception du nord - est placée en vigilance fortes pluies et orages : en jaune pour l'est et l'ouest, et en orange pour le sud et le sud-est. Une nette dégradation de l'état de mer est également prévue. Le niveau de vigilance orange vagues-submersion a été déclenché à 10 heures sur les côtes sud-ouest, sud, ouest et nord-ouest. Face à ces conditions météorologiques, le préfet appelle à la prudence (Photo : rb/ www.imazpress.com)

"Les averses sont parfois assez marquées sur l'ensemble des Hauts en cours d'après-midi, mais c'est surtout du côté du Sud du territoire que les précipitations sont les plus intenses et prennent parfois un caractère orageux. L'ensemble de ces averses ont tendance à glisser vers les côtes situées entre Saint-Leu et Saint-Philippe", indique Météo France.

- Les côtes sud-ouest, ouest et nord-ouest en vigilance vagues-submersion -

Une vigilance vagues submersion est donc lancée de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel.

Dans la matinée les conditions continuent de se dégrader et les vagues atteignent 4m50 en milieu d'après-midi.

Le pic d'intensité est prévu en même temps que la marée haute de 14 heures, pouvant accentuer les impacts à la côte.

Face à ces conditions météo, le préfet appelle à la plus grande prudence et rappelle les consignes de sécurité :

Vigilance orange pour vagues-submersions :

- Je ne prends pas la mer

- Je m’éloigne des côtes et des estuaires

- Je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit

- Je surveille la montée des eaux et je protège les biens qui peuvent être inondés

- Je me tiens informé et je localise mon kit d’urgence

