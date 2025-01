Violences à Saint-André : le préfet "condamne fermement ces actes intolérables"

Le préfet "condamne fermement" les "actes de violences commises par des individus souvent très jeunes et agissant en bandes" à Saint-André, survenues dans la nuit du 14 au 15 janvier 2025. Ces violences "mettent en péril la tranquillité publique et la quiétude des quartiers concernés", estime le représentant de l'Etat. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le préfet "souhaite apporter son soutien aux maires des communes de La Réunion qui mettent en place des actions contre la recrudescence des faits de violences sur la voie publique, mais également aux policiers et gendarmes qui sont quotidiennement mobilisés pour en assurer le respect, et dont il salue le travail".



Face à l’augmentation des faits de délinquance liés aux bandes dans plusieurs communes du département, "des initiatives seront prises dans les prochaines semaines en lien étroit avec les maires et les autorités judiciaires, afin de renforcer la réponse des pouvoirs publics et de faire en sorte que ces comportements ne restent pas impunis", annonce-t-il.



"Je condamne fermement ces comportements violents, qui créent un sentiment d’insécurité constituent une menace sur notre vivre ensemble. J’ai demandé à ce que des opérations anti-délinquance soient menées dès ces prochains jours, prélude à un renforcement de notre action dans la durée contre les phénomènes de bandes qui sont à l’origine de ces nouveaux faits de violences", ajoute Patrice Latron.