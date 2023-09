World Clean Up Day : 1.026 déchets collectés en trois heures à Saint-André

Ce mercredi 13 septembre 2023, c’est une grosse action de nettoyage innovante qui a été menée dans le quartier prioritaire de la ville à Cambuston (Saint-André), à la résidence "Les Capucines". Avec la participation de deux associations du quartier (Aja 2000 et Ek Lo Ker) et deux associations accompagnantes (Observatoire Marin de La Réunion et "Culture, Respect Espérance"). 35 personnes ont ainsi participé à cette action inédite "1 habitant 1 déchet". Objectif simple : "que chaque participant ramasse au minimum un déchet chacun, afin de démontrer que si chacun fait un petit geste simple pour la planète, ensemble, on arrive à faire une grande opération éco-responsable". Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Et pour cette première édition, les participants ayant collecté la plus grande quantité de déchet se verront offrir une sortie en mer avec l’Observatoire Marin de La Réunion pour aller découvrir et recenser les majestueuses baleines tout en ne manquant pas de collecter les déchets qui seront croisés... une bonne méthode de sensibilisation pour mieux comprendre l’impact possible des déchets sur les espèces.

Malgré un peu de pluie au début, les participants ont été encouragés par les bons petits gâteaux cuisinés la veille dans la bonne humeur par les associations du quartier, et en ayant le plaisir de boire de l’eau de source directement collectée à une source des hauts de l’Est de l’ile et servie dans des verres réutilisés afin de ne pas générer de déchets. Une opération qui se voulait 100% éco-responsable !

Au final, pas moins de 1.026 déchets ont été collectés pour un volume total de 10,455 m3, accusant un poids total de plus d’une tonne (1038,550 kg) de déchets ramassés en 3h30 ! Ce fut une sacrée collecte avec notamment 7 canapés, 6 meubles, 3 matelas, 40 planches, 90 bouteilles en plastique, 45 canettes en alu, 60 bouteilles en verre, 6 ventilateurs, mais aussi 1 voiture hors d’usage et 9 batteries laissées à l’abandon, et enfin plus de 600 petits déchets non recyclables !

Alors que les plus grands s’occupaient des plus gros déchets, ce sont 22 enfants qui ont participé à cette collecte. Egalement munis de gants, les plus jeunes se sont munis d’un sac Groupement régional des acteurs de l’éducation à l’environnement pour un développement durable de l’Ile de La Réunion.

Après un tri pédagogique de tous les déchets, un classement des meilleurs nettoyeurs a été établi et proclamé autour de la dégustation des délicieux gâteaux prévus pour ces gourmands.

Ces gagnants iront donc en sortie en mer avec l’Observatoire marin de La Réunion ce week-end pour découvrir la beauté des baleines et éliminer tous les déchets qui pourraient nuire à la vie marine.

L’association "Ek Lo Ker" a alors fait le show avec son opération "Récupercussion" où la récupération de vieux bidons et bois collectés a permis de créer un petit groupe de musique au rythme des percussions.

Tous les habitants étaient ravis de cette belle opération qui lance le coup d’envoi du WCUD ! Une résidence nettoyée pour un nouveau départ avec des projets écoresponsables déjà en tête par les habitants. GRANDDIR sera à nouveau sollicité.

En effet, cette action n’est que la première du genre pour GRANDDIR. Dès mercredi 20 septembre, ce sont toutes les associations du quartier de Cambuston qui se retrouveront ensemble notamment pour un grand nettoyage du littoral au niveau de l’étang de Bois Rouge et de la station d’épuration. En tout, plus de 10 opérations éco-responsables seront menées aux 4 coins de l’île avec les associations membres de GRANDDIR et les acteurs de certains des 49 QPV (Quartier Prioritaires de la Ville) de l’île.

Pour participer à ces opérations, contactez-nous par sms au 06-92-24-92-28 ou laissez un email à "granddir974@gmail.com".

- Le réseau GRANDDIR renaît -

Alors que la Semaine Européenne du Développement Durabl (SEDD) va commencer, le réseau GRANDDIR (Groupement des Acteurs de l’Education à l’Environnement et au Développement durable à La Réunion) fête ses 10 ans cette année.

Après une baisse de régime, affaibli également par la COVID, GRANDDIR repart de plus belle en faisant peau neuve. Un nouveau bureau a été élu récemment. Depuis, de gros projets ont été élaborés pour la préservation de la nature et des ressources, tout en luttant contre les pollutions.

Alors que le WCUD (World Clean-Up Day) pointe son nez, la nouvelle équipe de GRANDDIR vient de réaliser sa première action sur les opérations que le réseau compte organiser d’ici fin septembre 2023.