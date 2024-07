Le Tampon : remise du brevet d’initiation aéronautique à 262 jeunes

Ce mercredi 26 juin 2024, 262 jeunes ont reçu leur diplôme du Brevet d’initiation aéronautique (BIA) et du Certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautiques (CAEA), faisant ainsi leur entrée dans la grande famille de l’aéronautique. Portée par le syndicat mixte de l’aéroport de Pierrefonds (SMP), cette cérémonie s'est déroulée pour la première fois dans le Sud et plus particulièrement au Tampon, aux Grands Kiosques. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Casud. (Photos : Casud)

La cérémonie a pu se réaliser, avec le concours entre autres, du Rectorat de La Réunion, de la Direction de la Sécurité de l’aviation civile Océan Indien, de nombreux partenaires privés et associatifs, et de collectivités locales telles que la Casud, la Civis, la mairie du Tampon et de Saint-Pierre.