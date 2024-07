Casud : un Conseil communautaire réussi

Ce vendredi 19 juillet 2024, 37 affaires ont toutes été adoptées à de très larges majorités lors du Conseil communautaire de la Casud, présidé son président Jaquet Hoarau. Les maires Patrice Thien Ah Koon, Bachil Valy, Olivier Rivière, et Henri-Claude Huet (représentant Patrick Lebreton) étaient présents. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Casud (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Je suis heureux que tout le monde travaille dans la même direction pour le développement de notre territoire et de chaque commune" déclare Jacquet Hoarau, président de la Casud.

Signe d'apaisement au sein de la Casud entre la majorité présidentielle et celle de la municipalité de Saint-Joseph, des listes communes concernant la représentation des élus au sein de différentes commissions (commission d'appel d'offres, commission de délégation de service public, etc) et au sein des autres organismes extérieurs (ILEVA, SPL Sudec, Syndicat des Hirondelles, Syndicat Mixte de Pierrefonds -aéroport-, etc) ont été présentées et adoptées avec un large consensus lors du Conseil communautaire de la Casud de ce vendredi 19 juillet 2024.