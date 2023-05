La Casud s'engage pour une gestion raisonnée de l'eau

Ce mercredi 15 mai 2023, Bachil Valy, maire de l'Entre-Deux et 1er vice-président de la Casud (qui représentait le Président André Thien Ah Koon), Olivier Rivière (conseiller communautaire et maire de Saint-Philippe), Jacquet Hoarau et Jeannot Lebon (respectivement 2eme et 13eme vice-président de la Casud) ont tenu une conférence de presse sur le thème de l'eau. Voici leur communiqué.

La bonne gestion de l'eau par la Casud et surtout le comportement responsable des consommateurs ont fait que la consommation moyenne sur le territoire de la Casud est passée de 186 m3 d'eau potable par abonné et par an en 2010 à 168 m3 par abonné et par an en 2022.

Qu'à partir du 1er juillet 2023, la Casud sera en mesure de proposer une diminution de la facture de l'eau potable consommée à 79% de la population. A savoir, la très grande majorité des familles de la Casud. Ce sont celles qui grâce à un comportement responsable consomment moins de 180 m3 d'eau potable par an.

De même, concernant le service de l'assainissement collectif, la Casud est passée de 9.000 foyers raccordés en 2016 à 13.800 en 2022. Pour ces foyers, et pour une consommation moyenne de 168 m3/an à 184 m3, les factures de l'eau et de l'assainissement diminueront également. Que ce soit, notamment pour une personne par foyer ou pour une famille de 2 ou 3 enfants.