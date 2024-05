Le Tampon : forum territorialisé de l'action sociale et de l'insertion

Le Département organise le 3ème Forum territorialisé de l'action sociale et de l'insertion du bassin Sud Est ce mercredi 29 mai 2024 à la SIDR des 400 du Tampon. La Caravane du Département, les partenaires locaux, et les entreprises, seront présentes, afin d'informer et d'accompagner les Réunionnais.es dans leurs démarches administratives, de tester de nouveaux outils numériques, de faire connaître leurs droits et de participer à un jobdating. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo d'archives : Département)

Plusieurs ateliers en tout genre sont également proposés : prévention et dépistage du VIH, sensibilisation sur la lutte contre les moustiques, la dengue et la leptospriose, démonstration et confection d'objets artisanaux, dégustation de produits, et bien d'autres à retrouver sur le site du Département.

Les Forums territorialisés de l’action sociale et de l’insertion, organisés tout autour de l’île, s’inscrivent dans la démarche « d’aller vers », soucieux de rester au plus près des Réunionnais et de leur offrir des services de proximité qui facilitent leurs démarches.

Le Conseil départemental a organisé en mars 2023 son premier Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du bassin Sud Est à la Plaine des Cafres, sous le grand chapiteau du 23ème km (site de Miel Vert). Ce premier forum a accueilli 96 partenaires et plus de 700 visiteurs.

Horaires : 8h30 à 15h