Sur Facebook, une arnaque promet des cartes Réuni'Pass "gratuites"

Une offre frauduleuse d'une carte Réuni'Pass gratuite a été publiée sur Facebook ces derniers jours. La CASUD dénonce ce lundi 12 août 2024 l'utilisation, non autorisée et frauduleuse, d'une photo de l'un de ses cars du réseau Carsud, visant à tromper la population. A noter que des images de bus Citalis, Estival et Alternéo sont aussi utilisées pour cette arnaque (Photo rb/www.imazpress.com)

L'intercommunalité demande à la population de ne pas cliquer sur le lien et surtout ne rien payer par carte bancaire ou autre. En outre elle encourage à signaler cette publication auprès de Facebook.

"La CASUD se réserve bien entendu la possibilité de déposer une plainte auprès des autorités compétentes" ajoute-t-elle.

"Enfin, la CASUD rappelle qu'il faut absolument vérifier que le site sur lequel le paiement en ligne se fait est bien sécurisé. C'est le cas lorsque l'url de la page "http://" devient "https://", avec l'ajout du "s" pour "Secure". Un cadenas fermé peut aussi apparaître dans la fenêtre de votre navigateur. Si ce n'est pas le cas, il s'agit probablement d'une escroquerie" conclut la Casud.