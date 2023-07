Transports scolaires : dernière semaine pour les inscriptions

La campagne d’inscription pour les transports scolaires touche bientôt à sa fin. La Casud vous informe que vous avez jusqu’au lundi 31 juillet 2023 pour inscrire vos enfants à son réseau Carsud. Ci-dessous, nous publions le communiqué (Photo: Casud)

Les inscriptions en ligne sont à effectuer ici

- Échéancier de paiement -

En 1 fois



• Quotient de 0 à 320 : 90€• Quotient à 321 et + : 130€

En 4 fois



• Quotient de 0 à 320 : 24 € X1 et 22€ X 3• Quotient à 321 et + : 34€ X1 et 32€ X 3

• Chèque

• Espèces

• Carte bancaire

Les documents à télécharger

La demande de carte 2023-2024

Le règlement des transports scolaires

L'attestation de prise en charge pour les maternelles

La fiche de demande de radiation

La fiche de demande de remboursement



-Les documents à fournir-

Joindre obligatoirement :

• Une photo d’identité (Cf. Notice explicative ; Indiquez Nom et Prénom au dos de la photo) ;

• Une photocopie d’un justificatif d’adresse de moins de 3 mois de l’année en cours ;

• Une attestation de la CAF de moins de 3 mois ou le dernier avis d’imposition ;

• Le règlement intercommunal des transports daté et signé par les parents ou le représentant légal ;

• Une attestation de scolarité, fournir avant le 30/09/2023;

• Une attestation de prise en charge pour les élèves primaires et maternelles, daté et signé par le représentant légal.

Il est à noter que tout dossier incomplet ne pourra pas être traité.

Accueil du public du lundi au vendredi

Agences de la Plaine des Cafres



Rue Raphaël Douyère (derrière la mairie) - 97418 Plaine des CafresHoraires : 7h00 à 12h00

Agence du Tampon



101 bis, rue Albert Fréjaville - 97430 Le TamponHoraires : 7h00 à 12h00

Agence de Saint-Joseph



Pôle de proximité - 336, rue Raphaël Babet - 97480 Saint-JosephHoraires : 7h00 à 12h00

Agence de l'Entre-Deux



2, rue Fortuné Hoarau (derrière la mairie) - 97414 Entre-DeuxHoraires : 7h30 à 12h00

Agence de Saint-Philippe



41A, rue Leconte Delisle - 97442 Saint-PhilippeHoraires : 7h30 à 12h00