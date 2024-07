CCI Réunion : formation et apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle

Ce mercredi 10 juillet 2024, la CCI Réunion invite formateurs et enseignants à participer à l'Advance class, une visioconférence gratuite pour découvrir les enjeux de l'intelligence artificielle. Animé par Thierry Cuirot, expert en techniques pédagogiques innovantes et spécialisé en IA, ce colloque en ligne abordera "la transformation des pratiques pédagogiques et de l'expérience d'apprentissage" détaille la CCIR dont nous publions le post (Photo : sly/www.imazpress.com)

Plusieurs points sera abordés dont les défis de l'adoption de l'IA, son utilisation dans la formation, et son importance pour les formateurs.

Début à 18h. Vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien.