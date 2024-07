Secteur de l'événementiel : la chambre de commerce veut lutter contre les prestataires non déclarés

Ce jeudi 18 juillet 2024, la chambre de commerce et d'industrie (CCIR) et ses partenaires ont signé une convention pour mettre en œuvre des actions ciblées et concertés pour la lutte des prestataires non déclarés dans le secteur de l'événementiel. La chambre de commerce appelle tous ces prestataires à se faire accompagner afin d'exercer de façon légale et de bénéficier d'une bonne structure (Photo sly/www.imazpress.com)

Des représentants de la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), de la Sécurité Sociale de La Réunion (CGSS) et de l'Association des professionnels de l'événementiel à La Réunion (APER) étaient présents à la CCI Réunion à Saint-Denis pour sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'événementiel.

La totalité des métiers et des filières sont réglementés en France, et le domaine de l'événement fait face à une augmentation de prestataires déloyaux et non déclarés proposant des tarifs réduits. Cette situation crée une concurrence malhonnête pour les entreprises inscrites au Registre du commerce et des sociétés qui travaillent dans le respect des règles.

"Nous sommes aujourd'hui dans une sensibilisation des différents acteurs : ceux qui sont déjà en règle et ceux qui désirent se mettre en règle avec cette réglementation qui s'impose autour de l'événementiel" déclare Pierrick Robert, président de la Chambre des commerces. Il ajoute : "cette démarche de la signature d'une convention est logique. C'est une preuve du travail ensemble". Regardez

D'après une enquête de la CCI effectuée en 2023 : 59 % entreprises du domaine sont confrontés à une concurrence déloyale de la part de prestataires non déclarés et 71 % rencontrent des problèmes de visibilité.

- Améliorer la notoriété -

Les techniciens de la CCI travaillent actuellement sur la mise en forme d'une plateforme - Réunion event pro - qui référencera l'ensemble des professionnels de l'événementiel.

Pierrick Robert explique : "nous allons aider ceux qui sont véritablement des professionnels à faire une large communication, pour montrer aux consommateurs en qui ils peuvent avoir totalement confiance". Regardez

Une Charte d'engagement et une identité visuelle pour les signataires de la charte, seront mises en place pour définir les règles de bonnes conduites commerciales des projets impliquant des prestations événementielles.

- Les faits déloyaux -

L'APER partenaire du projet, reçoit "systématiquement des signalements sur les réseaux sociaux".

"Ce sont des prestataires non déclarés qui proposent des prix cinq à huit fois moins chers" indique Alexandre Payet vice-président de l'association. "Quand vous avez un professionnel qui a des charges et du personnels déclarés à payer, c'est sur que de rivaliser avec un concurrent qui ne respecte pas les règles, c'est toujours très compliqué" ajoute-t-il. Regardez

La CGGS et la DEETS, organismes de l'État et de contrôle, font partie du comité de suivi qui sera mis en place pour la surveillance des activités illégales notamment sur les réseaux sociaux, et ils participeront à la sensibilisation en partenariat avec les signataires de la convention.

rbc/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com