CCIR : la signature d'une convention avec l'Etat reportée pour continuer les négociations

La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) a présenté ce vendredi 6 octobre 2023 les trajectoires pour l'année à venir à l'occasion de son assemblée générale. Une Convention d’objectifs et de moyens entre l’Etat, CCI France et la CCIR devait par ailleurs être signée, mais sa signature a été reportée ultérieurement en raison de désaccord avec certaines conditions de la convention. Les élus ont aussi décidé d'interpeller le ministre délégué aux Outre-mer, concernant les difficultés rencontrées par les entreprises (Photo rb/www.imazpress.com)

En préambule de cette assemblée générale, les élus de la CCIR ont présenté une motion qui sera remise au ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, prochainement. Elle interpelle le ministère sur les grandes difficultés rencontrées par les entrepreneurs réunionnais à la suite des différentes crises qui ont touchées la France.



Les élus appellent notamment le ministère à "prendre des mesures immédiates et durables pour sauvegarder nos entreprises, protéger les emplois et soutenir notre économie". Ils réclament par ailleurs un moratoire des actions de recouvrement actuellement réalisées par les organismes sociaux et fiscaux, un allongement de 36 à 60 mois des plans d'apurement des dettes sociales et fiscales, l'intervention du ministère afin que les banques appliquent de manière effective les dispositions permettant aux entreprises de rééchelonner leur PGE, ma mise en œuvre d'un Fonds de retournement qui permettrait aux entreprises en difficulté de se redresser.



Enfin, les élus proposent "la mise en œuvre effective des dispositions introduites par la Loi d'accélération et de simplification de l'action publique qui donne aux donneurs d'ordre la possibilité de faciliter l'accès à la commande publique aux entreprises en difficulté".

- Une convention pas encore signée -



Concernant la convention, la signature n'a pas été faite, l'Etat ayant demandé aux chambres de commerce française de faire 25 millions d'euros d'économie pour l'année à venir."L'Etat contraint les chambres à une restriction de moyens, alors que nous apportons un service aux entreprises. C'était donc un mot d'ordre de toutes les CCI de ne pas signer pour l'instant" indique Pierrick Robert, président de la CCIR."Une première convention a été signée le 12 avril entre l'Etat et la CCI France, et celle que nous avons présenté aujourd'hui est une déclinaison locale. Cependant, sans visibilité sur nos financements, nous avons décidé de reporter la signature de cette convention" ajoute-t-il.





"Je tiens à réitérer notre engagement aux côtés de l'Etat, les entreprises réunionnaises ont besoin d'un organisme fort et capable de les accompagner au plus près. La signature de cette convention est reportée, elle n'est pas la finalité du travail mené."



Le préfet Jérôme Filippini était présent à cette assemblée générale, alors que sa signature était aussi attendue pour cette convention. "L'Etat est là pour aider les entreprises, et elles savent qu'elles peuvent compter sur l'Etat. On devait signer ensemble cette convention, mais il y a un sujet national qui entre dans le cadre de la discussion du budget 2024 : une évolution des ressources des chambres" souligne-t-il.





Les débats vont continuer afin de trouver un accord sur le budget des CCI.

L'assemblée générale a aussi été l'occasion de valider la stratégie régionale et les schémas sectoriels de la chambre. "La stratégie de trajectoire correspond à l'ensemble du travail commun que nous menons, mais aussi les schémas sectoriels définis par nos commissions" explique Pierrick Robert. "Nous avons 13 commissions au sein de la CCI, représentées par des présidents de commissions, que ce soit au niveau du BTP, du commerce, du tourisme...Ce schéma que nous présentons décline les besoins et les attentes des filières" conclut-il.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com