Ce mardi 23 avril 2024, Céline Sitouze, vice-Présidente de Région, était à la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion, à Saint-Denis, en compagnie de Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Elles ont pu échanger avec des femmes entrepreneures. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)