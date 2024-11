Ambition planète : les collectivités font le bilan

Pour la troisième année consécutive, la Nordev à Saint-Denis a organisé le Congrès-expo" Ambition Planète" les 7 et 8 novembre, sous le signe du développement durable. Plus de 750 personnes ont participé à cet événement dont plus de 400 éco-délégués représentants des collèges et lycées. Nous publions ci-dessous le communiqué.

À l’issue des deux journées de débats et ateliers collaboratifs, les partenaires participant ont présenté le bilan de leurs engagements pris en 2023 lors de cette deuxième édition d’Ambition Planète.

Le GREC bientôt à la Réunion

La Région confirme la mise en place du Groupement régional des experts du climat (GREC) annoncée pour 2024. Ce groupement devrait être créé en 2025.

Suite à l’appel à manifestation d’intérêt, Fabrice Hoarau, conseiller régional, a annoncé l’équipement des lycées en composteurs de bio déchets pour valoriser les restes des cantines scolaires.

Dans le cadre de son programme sur le transport, la Région prévoit d’étendre à tous les bus Cars Jaunes le carburant HVO (huile végétale hydrogénée).

Économies d’énergie et plantations

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis a tiré le bilan de ses engagements 2023 pour l’environnement.

En matière d’économies d’énergie, la ville a remplacé 6.000 points lumineux sur 18.000 en éclairage LED, soit une économie de 300.000 euros. En baissant l’intensité de l’éclairage public pendant la période de reproduction des pétrels, l’économie réalisée s’est élevée à 470.000 euros, pour un équivalent de 2.000 tonnes de CO² évités.

Concernant le reboisement et la biodiversité, la ville a planté des micro-forêts à la Trinité et sur le front de mer. Ce qui a pour effet de générer de la fraicheur et d’atténuer le bruit urbain. Pour 2025, il est prévu de planter 40.000 espèces au Barachois, de réaliser des jardins potagers dans les écoles, de poursuivre le débitumage des cours d’écoles. Une analyse sur 142 toitures d’établissements est en cours pour y installer des panneaux photovoltaïques en autoconsommation.

Recyclage, recharge et pédalage

Pour sa part la Cinor a confirmé la création d’une nouvelle recyclerie annoncée dans ses engagements 2024 ; elle sera effectivement mise en service d’ici quelques jours, fin novembre.

L’intercommunalité a déployé 500 vélos à assistance électrique (VAE) en 2024 sur les 1.000 programmés.

Plus de 1.400 récupérateurs d’eau de pluie ont été mis à disposition sur les trois communes conformément à l’annonce du précédent Ambition Planète.

La multiplication des bornes de recharge solaire pour le grand public est annoncée pour 2025.

300 piscines olympiques

Runéo s’était engagé lors d’Ambition Planète 2023 d’atteindre un rendement de 70% de son réseau Dionéo. C’est chose faite avec une économie de 600.000m3 d’eau, l’équivalent de 300 piscines olympiques.

L’ensemble des acteurs institutionnels présents a souligné l’intérêt de poursuivre l’organisation annuelle de l’événement Ambition Planète, soulignant la bonne synergie entre les publics institutionnels, associatifs et la jeunesse.

Jacques Lowinsky, président de la Nordev qui a créé cet événement devenu annuel, se félicite de la tenue de cette nouvelle édition. "Même si les îles ne contribuent qu’à une proportion infinitésimale de gaz à effet de serre, elles sont les premières victimes du dérèglement climatique avec la montée des eaux. Il est rassurant de constater la mobilisation de La Réunion et de ses îles voisines présentes chaque année à Ambition Planète ; elles se mobilisent pour réfléchir et apporter des solutions concrètes pour repousser les risques liés au dérèglement climatique. La dynamique des échanges entre ces territoires pour le développement durable des îles de l’océan Indien est exemplaire ! Le coin des invités et les ronds kozé ont permis des échanges fructueux sur des actions engagées ou à venir. Gageons que ces échanges aboutiront à une prise d'initiatives encore plus large"