Cinor : le point sur l’état d’avancement du rétablissement des services

Suite au passage du cyclone Belal, voici point par point l’état d’avancement du rétablissement des services à la population et de l’accueil du public sur le territoire de La Cinor. (Photo coupure d'eau potable , photo Sly imazpress)

- La collecte des déchets ménagers -



Bacs gris, bacs marrons et bacs jaunes :



• Les collectes ont repris suivant le calendrier depuis le mercredi 17 janvier 2024.

• Les usagers se trouvant le long des voies encore inaccessibles ne pourront évidement pas être collectés et le seront au fur et à mesure que les voies sont dégagées pour le passage des camions de collecte.

• Un rattrapage de la collecte bacs jaunes prévu initialement le mardi 16 va être effectué le lundi 22 janvier 2024 sur le secteur de la Bretagne



- La collecte des déchets verts -



Un programme spécifique avec des moyens renforcés est mis en place. Les premières collectes après cyclone ont été effectuées et sont prévues sur les secteurs suivants :



Vendredi 19 janvier 2024 :



- Les collectes commencées depuis le mardi 16 janvier 2024 après-midi se poursuivront le vendredi 19 janvier 2024 et le samedi 20 janvier 2024, et reprendront la semaine suivante pour répondre aux besoins.



Nous estimons à 1 500 tonnes le volume de déchets verts à récolter. Ce qui représente 600 000 euros de dépenses supplémentaires.

- L’alimentation en eau potable -



Sur le territoire de La CINOR, plus de 90% des abonnés sont à ce jour alimentés.• Saint-Denis : Il reste un problème à la Grande Chaloupe en cours d’investigation.• Sainte-Suzanne : en raison de la casse de la canalisation du captage Bassin Pilon, des perturbations sont à prévoir.• Sainte-Marie : Pas de problèmeUne distribution d’eau potable et non potable est prévue sur tous les secteurs touchés.

- Stade en eaux vives du Bocage -



Après une remise en état de la rivière artificielle, le SEVI sera de nouveau opérationnel à partir du mercredi 24 janvier 2024.

- Les voiries d’intérêt communautaire -



Il reste un seul problème à régler sur le chemin Père Rimbault à La Montagne Saint-Bernard (Saint-Denis) : compte tenu des risques, une déviation a été mise en place et des études approfondies seront faites pour conforter cette route.

- Les transports urbains -

Retour à une situation presque normale, avec le retour du téléphérique urbain Papang depuis le jeudi 18 janvier 2024 à 11h30.