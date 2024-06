Citalis et les enfants de la Cinor célèbrent les papas

À l'occasion de la Fête des pères, trois écoles de la Cinor ont été sélectionnées pour réaliser des dessins à leurs papas : Les Tamarins à Sainte Clotilde, La Confiance à Sainte Marie et Sarda Garriga à Sainte Suzanne. Accompagnées d'une phrase venue de leurs cœurs, leurs œuvres ont été ensuite la base de la création de t-shirts par Citalis afin de l'offrir aux papas ce dimanche 16 juin 2024. Nous publions le post de la Cinor ci-dessous (Photo : Citalis)

Au total ce sont 54 enfants qui ont participé à ce projet.

"Nous sommes ravis d'accompagner nos jeunes dans l'expression de leurs émotions et de leur créativité. Voir leurs sourires fiers à la découverte de leurs création a été notre plus belle récompense ! Nous avons également saisi l'occasion de leur rappeler l'importance des valeurs familiales et de la place essentielle qu'occupe un papa dans nos vies quelque soit notre âge", confie Citalis.