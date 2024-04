Sainte-Marie : vérification de l'étanchéité des réseaux d'assainissement

Depuis le lundi 8 avril, et jusqu'au mercredi 10 avril 2024, la CISE procède à une campagne de vérification de l'étanchéité des réseaux d'assainissement, à Sainte-Marie. Ces interventions se déroulent en centre-ville, à la Ravine des chèvres les Hauts, et au niveau du secteur Martin Flacourt. La Compagnie des eaux de l'île demande aux habitants de ne pas stationner sur les tampons et les regards pour faciliter l'intervention de leurs agents de terrain. Nous publions leur post ci-dessous. (Photo : Cinor)