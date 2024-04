Le président de la Cinor inaugure le salon de la maison

"C'était un honneur d'inaugurer la 35e édition du Salon de la Maison à la Nordev. Cette année encore, cet événement phare met en lumière les dernières tendances en matière d'habitat et de développement durable" déclare Maurice Gironcel, président de la Cinor dans un post publié sur les réseaux sociaux de la l'intercommunalité. "En tant que président de La Cinor, je suis fier de soutenir cette initiative qui favorise l'échange et l'innovation dans le domaine de la construction et de l'aménagement" a ajouté le président de la Cinor dans ce post que nous publions ci-dessous (Photo Cinor)