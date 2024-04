Dasn le cadre de la Journée mondiale de la terre a eu lieu ce lundi 22 avril 2024, la Civis appelle chacun.e à prolonger les actions pour un avenir plus vert et plus durable. "Faisons une différence pour notre Terre. Optez pour des déplacements doux : marche, vélo, covoiturage, transports en commun... Chaque petit geste compte pour préserver notre planète" note l'intercommunalité dont nous publions le post ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)