Département : les caravanes d'accès aux droits et à l'information font leur tournée

Depuis le 1er décembre 2023, trois caravanes d'accès aux droits et à l'information du Département dont une de la Protection maternelle et infantile (PMI) font le tour de l'ile de La Réunion dans le cadre d'une stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Les professionnels de la collectivité sont à l'écoute des Réunionnais pour les renseigner, les aider, les orienter de 9h à 14h jusqu'au 14 décembre 2023(Photo du Département de La Réunion).

Un calendrier avec tous les lieux de passage des caravanes du Département de La Réunion dont celle de la PMI a été élaboré puis diffusé sur le site officiel du Département de La Réunion.

"Les professionnels de la collectivité sont à l'écoute des Réunionnais de 9h à 14h jusqu'au 14 décembre 2023 pour les renseigner et faciliter l'accès aux droits, pour les aider à la finalisation de dossiers, pour les orienter vers d'autres services d'action sociale ou services publics, et enfin pour sensibliser les parents autour de la santé, de la parentalité et des violences intra familiales" notent le conseil dépatemental.