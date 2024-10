Saint-Denis : 9000 seniors en fête au Jardin de l’Etat

C’est avec une minute de silence en souvenir de Joël Bègue que les festivités organisées sur la grande scène de la Journée départementale des personnes âgées (JDPA) ont démarré ce dimanche 27 octobre 2024, au Jardin de l'Etat. 9.000 gramoun sont venus participé à cet événement, organisé par le Conseil départemental. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Le Président du Département Cyrille Melchior a rendu un vibrant hommage à l’animateur préféré du troisième âge : "Le roi du bal la poussière nous manque aujourd’hui, tant pour son sourire, sa simplicité, que sa grande humanité. Le Département a tenu à lui rendre hommage et nous avons donc installé aujourd'hui une exposition qui lui est dédiée".

Après ce moment d’émotion et de recueillement, place à la fête avec les chanteurs Jean-Pierre Boyer et Raynaud Sadon qui ont fait vivre des moments de nostalgie aux quelque 9000 gramouns qui ont répondu à l’invitation du Département. Le séga n’était pas en reste avec le riche répertoire du patrimoine musical créole.



En compagnie des vice-Présidents du Département Augustine Romano, Gilles Hubert et Thérèse Ferde ; des Conseillers départementaux Aurélien Centon et Jeanne Hoareau ; du Directeur de la CGSS Réunion Benoît Serio ; de la présidente de l’ADEER Jeannine Vellayodom et de la Marainne de la manifestation Bernadette Ladauge, qui ont partagé ces moments festifs avec les gramouns, Cyrille Melchior n’a pas manqué de rappeler les objectifs de ce grand rassemblement dans le cadre de la JDPA au deuxième journée du Salon des seniors.

"Ce rendez-vous est l'occasion de joindre l'utile à l'agréable en permettant à nos services et à nos partenaires, de venir à votre rencontre, pour échanger avec vous, et vous informer, notamment sur les dispositifs départementaux déployés par notre Collectivité en votre faveur, pour créer toutes les conditions du bien-vieillir, de l'épanouissement personnel et du bonheur collectif. Ils sont nombreux et en cette journée, je vous invite vivement à venir à la rencontre de nos services pour les connaître".



En plus des 200 stands déployés au Jardin de l’Etat, les gramouns pouvaient aussi s’adonner à des activités manuelles ; des ateliers de sensibilisation sur la tension arterielle et la glycémie ; des soins esthétique et bien-être ; des séances de dépistage visuel, de réglage de lunettes ou encore du diabète… sans oublier les ateliers d’art floral et de tressage de coco et de vacoa. La journée s’est achevée en apothéose avec le traditionnel bal la poussière animé par Fabrice Tandrayen, digne successeur de Joël Bègue.