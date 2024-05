Budget d’Initiative Citoyenne : une opportunité de concrétiser ses projets

Jusqu'au dimanche 9 juin 2024, Réunionnais et Réunionnaises peuvent soumettre leurs projets à la deuxième édition du Budget d'Initiative Citoyenne du Département. Ce dernier vous donne l'opportunité de concrétiser vos projets d'amélioration de la vie de votre quartier ou de votre commune et de participer activement aux changements de l'île. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Les projets proposés pour cette 2e édition devront porter sur la lutte contre la vie chère, la transition écologique et solidaire, la culture ou l'action sociale.

Tout le monde peut participer au BIC : associations, établissements scolaires et citoyens. Les associations et les établissements scolaires peuvent recevoir 15.000 euros maximum de subvention pour leurs idées. Les citoyens, un maximum de 1.000 euros.

Sur les un million d'euros alloués au Budget d'Initiative Citoyenne, cinq enveloppes de 200.000 euros seront distribués et répartis équitablement entre les différentes zones de l'île.

Votre projet doit-être 100% locale, viser l'intérêt collecif des Réunionnais.es, être à but non lucratif et réalisable en 6 mois.

Le Département analyse la faisabilité du projet et ensuite le soumet au vote de la population réunionnaise via une plateforme numérique.

Pour participer : Budget d'initiatives Citoyennes 2

Lors de la première édition, 123 projets ont été déposés, 80 projets soumis au vote et 54 projets sont en cours de réalisation, avec plus de 760.000 euros déjà consommés.