C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Frédéric Mitterrand, ancien Ministre de la Culture et de la Communication. Homme de lettre et de télévision, Frédéric Mitterrand était une personnalité brillante et charismatique, amoureux des cultures du monde, mais avant tout de la culture française dont il s’attachait à faire rayonner l’histoire et la grandeur, notamment durant son passage au ministère de la culture (Photo rb/www.imazpress.com)

La France perd une personnalité, une voix, un esprit libre et fantastique qui n’aura raté aucun de ses rendez-vous avec les Français.

A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères.