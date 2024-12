Je salue la nomination du Ministre de l’Outre-mer, Manuel Valls

La formation du nouveau gouvernement doit être une opportunité d’écoute et d’action pour répondre aux défis que la France doit relever, et en particulier ceux des territoires ultramarins. En ma qualité de Président du Conseil départemental, je tiens à féliciter les membres de cette nouvelle équipe et à leur rappeler l’importance cruciale de prendre en compte les spécificités de nos Outre-mer (Photo : www.imazpress.com)

Je salue tout particulièrement la nomination du Ministre de l’Outre-mer, Manuel Valls, dont le rôle sera déterminant pour faire entendre nos priorités et porter des mesures concrètes en faveur notamment des Réunionnais.

La Réunion : un territoire aux enjeux complexes

Notre île est un territoire unique, riche de sa diversité et de ses potentiels, mais également confronté à des défis qui nécessitent des réponses adaptées et concertées.

- Le chômage, particulièrement celui des jeunes, demeure une problématique de premier ordre. Malgré leur dynamisme et leur volonté, trop de jeunes Réunionnais peinent à trouver des opportunités d’emploi à la hauteur de leurs compétences et aspirations. Nous attendons un plan ambitieux pour accompagner nos jeunes vers l’emploi durable et local.

- Le vieillissement de la population à La Réunion exige une anticipation et un financement accrus. Nos aînés doivent bénéficier d’un accompagnement à la hauteur de leur contribution à notre société.

- La vie chère, enfin, est une réalité quotidienne pour nos familles. La question des prix, notamment sur les produits de première nécessité, doit être une priorité afin de garantir un pouvoir d’achat équitable.

Une solidarité nécessaire pour les Outre-mer

La situation actuelle à Mayotte, frappée durement par le cyclone récent, illustre la vulnérabilité de nos territoires ultramarins face aux aléas climatiques. La Réunion se tient solidaire de sa voisine mahoraise et appelle le gouvernement à continuer à agir avec rapidité et efficacité pour accompagner Mayotte dans la reconstruction et le soutien aux populations touchées.

Appel à une collaboration renforcée

Je fais appel au sens des responsabilités de ce gouvernement pour inscrire Les Outre-mer et La Réunion au cœur de son action. La situation appelle des solutions pragmatiques et concertées, qui ne peuvent être trouvées que dans une coopération étroite entre l’État et les collectivités locales.

Le Conseil départemental est pleinement mobilisé pour travailler en partenariat avec le nouveau gouvernement. Ensemble, nous devons construire des réponses concrètes aux défis de notre territoire, pour que les Réunionnais voient leurs conditions de vie s’améliorer de manière tangible et durable.

Ce gouvernement a la responsabilité et l’opportunité de montrer que les Outre-mer ne sont pas des territoires périphériques, mais bien une richesse et une force pour la Nation.

Le Président du Conseil Départemental de La Réunion

Cyrille Melchior