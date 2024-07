Le Département au Forum de la mobilité

Le Département a participé au Forum de la mobilité qui s’est tenu au Village de corail, à L'Hermitage, ce samedi 29 juin 2024. Les équipes ont informé les jeunes réunionnais sur les dispositifs de mobilité proposées aux étudiants réunionnais, notamment l’allocation de mobilité estudiantine. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : Département)

"Ses dispositifs sont aujourd'hui de quatre ordres: la bourse départementale, l’aide aux frais de scolarité, l’hébergement à la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), à partir du Master 1, et l'octroi d'une bourse doctorale dans certaines conditions.

Ils ont été mis en place et amplifiés au fil des années, afin de faciliter la poursuite des études supérieures de nos jeunes aussi bien à la Réunion qu'à l'extérieur (au sein des pays de l'Union Européenne et dans les autres départements et collectivités d'outre-mer)", détaille le président du conseil départemental, Cyrille Melchior.