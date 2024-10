Le Département prépare son budget 2025

Les élus du Conseil départemental et les cadres de la Collectivité se sont réunis lors d’un séminaire, le mercredi 25 septembre, pour faire le point à mi-mandat sur les actions du Plan de Mandature 2021-2028 et préparer le budget 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

En ouverture de la séance, Cyrille Melchior, a rappelé comment avait été élaboré, en juillet 2021, le Plan de mandature du Département : « Ce projet a été co-construit grâce à l'implication de chacun, élus et les services. Il repose sur dix axes, avec une attention particulière portée sur le social, les jeunes, l'insertion, et l'aménagement du territoire, des initiatives qui visent à améliorer le bien-être au quotidien des Réunionnais. »



Le Président du Conseil départemental a ensuite précisé que cet élan se poursuivra en 2025 pour mettre en œuvre les actions prévues au budget : « La construction d'un budget est cruciale. Il est primordial d’établir des feuilles de route et de respecter les procédures. De plus, l’action de la Collectivité doit être perçue et validée par nos concitoyens. »



Pour soutenir sa démarche, la Collectivité a fait appel au cabinet d’études Sagis, qui a réalisé deux enquêtes de satisfaction : l’une sur une vingtaine de dispositifs et l’autre sur les politiques publiques du Département. Le résultat des études ont alimenté les réflexions menées lors d’ateliers. Ces ateliers ont été l'occasion de flécher les actions à renforcer ou à réévaluer, selon leur impact sur le bien-être de la population.



Ces travaux s'inscrivent dans une démarche voulue par le Président du Département depuis le début de la mandature, favorisant la co-construction et la synergie entre élus et administratifs. « Je vous remercie pour votre engagement. Nous sommes tous les ambassadeurs des politiques publiques de notre Collectivité. Cette séance marque le début de la préparation du document des orientations budgétaires qui sera débattu lors de la séance plénière de novembre. » concluait Cyrille Melchior.