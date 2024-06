Saint-Denis : une nuit blanche au Jardin de l'État en attendant la flamme

Ce samedi 1er juin 2024, le public est venu danser au son du maloya au Jardin de l'État de Saint-Denis pour lancer les festivités de la semaine des Jeux Olympiques. L'événement Nuit blanche, accompagné d'un concert, a déclenché le compte à rebours de la venue de la flamme olympique dans notre île le mercredi 12 juin prochain. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : Département)

Plusieurs groupes se sont succédés de 19h à 22h : Groove Lélé, Mélanz Gayar, Maloya dann kor ou encore Héritaz Maloya ont fait monté la température devant le Muséum d’histoire naturelle.

Des démonstrations de moringue, l'art de combat ancestral des esclaves, étaient aussi au programme avec ODAS Moringue et Bourant Moring.

- Action labellisée à la "Grande cause nationale du sport 2024" -

La Semaine réunionnaise des Jeux olympiques et paralympiques est labellisée "Action phare" de la "Grande cause nationale du sport" (GCN2024), à la suite d'un appel à projets lancé par le Ministère des sports et des Jeux olympiques.

"Ce label est une reconnaissance de la qualité du projet territorial du Département qui vise à faire rayonner l’événement sur toute l’île et permet ainsi au plus grand nombre de s’épanouir. Il intègre aussi bien le sport scolaire, que le handisport, le sport de compétition ou encore le sport-santé favorisant la lutte contre les effets dévastateurs de la sédentarité", indique le Département.

À travers la GCN2024, les citoyens sont invités à "bouger, au moins 30 minutes par jour".

Lire aussi - Le programme du relais de la flamme à La Réunion dévoilé