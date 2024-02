Salon de l'agriculture : belle moisson de médailles pour La Réunion

"Le Concours général agricole 2024, organisé dans le cadre du Salon international de l’agriculture (SIA), a livré son verdict mercredi 28 février. Et ce n’est pas moins de 32 médailles, un record, que les producteurs réunionnais ont raflé cette année : 15 en or, 11 en argent et 6 de bronze" se félicite le conseil départemental ce mercredi 28 février 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué de la collectivité départementale (Photo conseil départemental)

Les rhums réunionnais obtiennent ainsi 18 médailles dont 9 en or, 6 en argent et 3 de bronze. Seule à concourir dans les bières, la brasserie Dalons en obtient une en or et une en argent. Les confituriers repartent avec 2 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 2 de bronze, quand les miels en décrochent 3 en or, 2 en argent et 1 en bronze.

"C’est une moisson de médailles que ramène l’agriculture réunionnaise sur notre île, commente Serge Hoareau, vice-Président du Conseil départemental délégué aux Affaires agricoles. Cela fait la fierté du monde agricole et cela vient confirmer la qualité, l’excellence, des produits de La Réunion".

Serge Hoareau salue ainsi les nombreuses médailles obtenues par les spiritueux, avec mention spéciale pour le brasseur Dalons, et pointe une « petite déception pour les confituriers qui n’ont pas obtenus la reconnaissance qu’ils méritent ». Le vice-Président du Département remercie également le personnel de la Chambre d’agriculture, notamment celles et ceux qui constitué les dossiers et mis sous scellés les produits présentés aux jurys.



Frédéric Vienne, Président de la Chambre d’agriculture, salue, lui, la démonstration ainsi faite de l’excellence des produits réunionnais. "Vous pouvez être fier(e)s du travail accompli et de votre engagement à faire rayonner l’agriculture réunionnaise au-delà de nos frontières" déclare-t-il ainsi à l’adresse des producteurs primés.

Le Palmarès 2024

Isautier



Rhum arrangé citron-gingembre OrArhumatik Ananas Victoria OrRhum blanc agricole Bronze

Savannah



Rhum traditionnel très vieux Le Must OrRhum traditionnel vieux de 5 ans OrRhum extra vieux Absolu 2023 Argent

Rivière du Mât



Rhum extra vieux rhum traditionnel 15 ans OrTrès vieux rhum traditionnel 1886 Argent

Rhum Charette



Rhum brun Kalou Or

Chatel



Rhum arrangé Ananas – Vanille OrRhum arrangé agrumes Argent

Rhum Metiss



Rhum arrangé Vanille – Café Bourbon Pointu OrRhum arrangé Vanille ArgentRhum arrangé ‘Mi Aim a ou’ Hibiscus Bronze

Rhum Manzelle



Rhum arrangé Letchis - Vanille OrRhum arrangé Vanille vieilli en fût de Bourbon Argent

Nout Ti L'Arranzé



Rhum arrangé Tangor grillé gingembre curcuma ArgentRhum arrangé Combava Bronze

Dalons



Bière Strong IPA OrBière Passion Lova Argent

Confituriers de La Réunion



Confiture extra agrumes OrConfiture extra Mangue José - Passion Bronze

Couturier Lantonirina Francia



Confiture Banane - Passion Or

Jean Charles Nagou



Confiture Mangue - Passion Argent

Roulof Matthieu



Confiture Banane, Passion, Vanille de La Réunion Argent

Bernard Savreux



Confiture Ananas - Passion BronzeMiel du Ouaki Argent

Miel de Bourbon



Miel de Tan Rouge – Miel Vert OrMiel de Tan Rouge OrMiel de fleurs tropicales - Eucalyptus OrMiel de Fleurs tropicales – Jouvence ArgentMiel de letchis Bronze