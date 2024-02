Salon de l’agriculture : visite d'Edouard Philippe au Village Réunion

Le jeudi 29 février 2024, lors de sa visite au Salon international de l’agriculture à Paris, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe s'est arrêté au "Village Réunion". Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Département)

Quelques jours après son séjour à La Réunion, la semaine dernière, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe est venu visiter, le jeudi 29 février, le "Village Réunion" du Salon international de l’agriculture (SIA).

Après avoir rencontré quelques producteurs, et goûté la cuisine préparée par la cheffe Sabine Dijoux, il a été accueilli sur le stand institutionnel du Département par les vice-Présidents Serge Hoareau et Gilles Hubert, et par le conseiller départemental Jean-François Nativel. Le sénateur Stéphane Fouassin était également présent.

Au cours de leur entretien, Serge Hoareau a rappelé à Edouard Philippe les attentes du monde agricole réunionnais, notamment sur la problématique des normes qui ne sont pas appliquées aux produits importés. Il a également évoqué la nécessaire adaptation des lois aux réalités outre-mer et rappelé que la réforme de l’octroi de mer inquiète les élus de l’île.