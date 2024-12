CEO Summit 2024 : la présidente de la Région en visite officielle à Madagascar

La présidente de Région, Huguette Bello, conduira une délégation d’entreprises réunionnaises et d’acteurs économiques au CEO Summit 2024, qui se tient à Antananarivo, les 5 et 6 décembre 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

À l’invitation des autorités malgaches, la Présidente de Région est la marraine de cet évenement de très haut niveau qui rassemblera près de 500 leaders économiques et institutionnels de l’océan Indien pour réfléchir aux grandes orientations stratégiques régionales et identifier des opportunités de développement commun.

"C’est une grande fierté d’être la marraine du CEO Summit 2024, un évènement ambitieux qui témoigne de notre engagement collectif à bâtir un avenir prospère et durable pour nos pays. Je suis animée de la profonde conviction que l’océan Indien est un lien vital entre nos territoires, un carrefour de cultures, d’histoires et d’échanges mais aussi un espace stratégique, riche en opportunités économiques et en potentiel humain", déclare Huguette Bello.

"Nous partageons une évidente communauté de destins. Nous devons donc nous inscrire dans le mouvement du monde et regarder l’avenir avec imagination. Les défis ne manquent pas. Le changement climatique, la durabilité des ressources marines, les inégalités économiques ou encore les évolutions technologiques rapides nécessitent une coopération étroite et une vision commune. C’est précisément pour cela que le CEO Summit revêt une importance majeure", dit-elle.

Forte d’une délégation de près de 60 membres, La Réunion se présente au CEO Summit unie sous la bannière de la nouvelle marque de territoire LA REUNION, mise en place cette année par la Région Réunion et qui vise l’attractivité et la valorisation des atouts et des potentiels de l’île à l’international.

À l’occasion de ce sommet économique, la Présidente Huguette Bello exprimera le soutien de La Réunion aux dynamiques initiées à l’échelle de la région océan Indien pour renforcer les liens économiques et les échanges, dans la perspective d’un codévelopement.