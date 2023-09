Conseil régional : la création de l’Assemblée citoyenne des mobilités votée en commission permanente

Réunie ce vendredi 22 septembre 2023 sous la présidence d’Huguette Bello, la commission permanente de la Région Réunion a notamment voté la création de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités. Nous publions ci-dessous le communiqué de la collectivité régionale (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Création de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités

Réunie ce vendredi 22 septembre sous la présidence d’Huguette Bello, la commission permanente de la Région Réunion a voté la création de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités.

Dans le cadre des États-Généraux des Mobilités initiés et pilotés par la collectivité régionale sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, cette assemblée sera chargée de proposer des priorités en matière de politique de déplacement sur le territoire

réunionnais sur un court, moyen et long terme et d’éclairer ces priorités par des propositions.

Les questions liées aux mobilités constituent un enjeu fondamental pour l’avenir de notre île, tant d’un point de vue du développement économique que de la transition énergétique, et ont un impact certain sur le quotidien de chaque Réunionnais. Cette assemblée citoyenne illustre la volonté de la Région de développer la démocratie participative.

Après la première phase des États-Généraux des Mobilités, qui s’est notamment traduite par la tenue de réunions publiques, s’ouvre donc la deuxième phase avec cette Assemblée Citoyenne des Mobilités. Elle sera composée de 100 membres, selon la répartition suivante:

- le collège "citoyens" avec 70 membres volontaires et tirés au sort



Les volontaires ont déclaré leur souhait de participer à cette assemblée lors de la phase 1 des États- Généraux. La première vague de tirage au sort a été réalisée à partir des candidatures et des souhaits de participation exprimés par les citoyens. Un ajustement a été effectué par l’institut IPSOS sur l’ensemble de la population éligible, afin de garantir la diversité et la représentativité de ce collège.

- le collège "institutionnels" avec 30 membres

Conseil Régional (5) ; Conseil Départemental (2) ; EPCI (2 par EPCI soit 10) ; Chambre des métiers et de l’Artisanat de La Réunion (1) ; Chambre de Commerce et d'industrie de La Réunion (1) ; Chambre d'Agriculture (1) ; CCEE (3) ; CESER (3) ; SMTR (1) ; Communes (3)

Au terme des travaux de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités, les grandes priorités en matière de politique de déplacement seront soumises à la Région Réunion et à ses partenaires. À partir de ces priorités, la Région proposera aux partenaires des États- Généraux des Mobilités (État, Département, EPCI, AMDR, SMTR) d’élaborer une feuille de

route commune.

La commission permanente a également examiné et voté près d’une trentaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles.

• Pour le développement humain

Dispositif emplois verts

La commission permanente a voté le renouvellement de six chantiers Emplois Verts, d’une durée de 11 mois pour un volume hebdomadaire de 21 heures par semaine, correspondant à 50 contrats PEC et de 6 encadrants temps plein, pour un engagement financier prévisionnel de 540 450 euros.

• association Centre d'insertion sportive et culturelle du Bernica - 73 982 euros pour le chantier "Site Kan des Marrons", à Saint-Paul

• association Centre d'insertion sportive et culturelle du Bernica - 73 982 euros pour le chantier de mise en valeur des chemins d'accès de la Grotte Rhum Marron et au site Kan des Marrons à partir de la route de la Maison Blanche, à Saint- Paul

• association pour le Développement des Hauts – 115 364 euros pour le chantier de mise en valeur des abords et des différents sites desservis par la Route Hubert Delisle (RD3), à Saint-Leu

• association Actions de Proximité de Sainte-Marie – 87 776 euros pour le chantier du sentier Montée Sano et du chemin la ferme qui relie Beaumont, à Sainte-Marie

• association Actions de Proximité de Sainte-Marie – 87 776 euros pour le chantier Ravine Figues – Bardeaux- Charpentier, à Sainte-Marie

• association Actions de Proximité de Sainte-Marie – 101 570 euros pour les chantiers des sites touristiques de la Vierge Noire et de la Chapelle de la Salette, à Sainte-Marie

Continuité territoriale

La commission permanente a approuvé l’engagement d’une enveloppe prévisionnelle de 1 500 000 euros, relative au dispositif de Continuité Territoriale dans le cadre de l’exécution budgétaire 2023.

L’engagement de cette enveloppe complémentaire permettra de faire face aux engagements de la Région au regard de l’évolution de la consommation budgétaire au titre de la campagne 2023.

Patrimoine culturel

La commission permanente a approuvé l’engagement financier d’une enveloppe de 134 000 euros permettant la réalisation des missions de l'Inventaire Général du Patrimoine culturel du Service Régional de l'Inventaire – SRI pour l’exercice 2023. Ces missions portent sur la mise en place d’opérations d’inventaires du patrimoine culturel matériel et immatériel, d’études, de développement, valorisation et médiation culturelles, de publications et d’expertise.

Edition

La commission permanente a approuvé la convention de partenariat entre la Région Réunion et Conseil Départemental (Musée Historique de Villèle) et les Éditions Riveneuves pour la poursuite de la collection d’édition partagée avec un nouvel ouvrage intitulé "Olivier Levasseur dit La Buse.

Piraterie et contrebande sur la route des Indes au XVIIIème siècle" rédigé par l’auteur, Cyrille Lougnon L’engagement financier régional s’élève à 12 450 euros pour l’aide à la coédition sous forme d’achat d’ouvrages.

Musées régionaux

La commission permanente a validé le programme de restructuration d’un bâtiment destiné à des réserves muséales sur la commune de Saint-Pierre, L’enjeu de l’opération est de regrouper sur ce nouveau pôle de conservation du patrimoine les collections de Stella Matutina et du MADOI afin de conserver sur le long terme, traiter et étudier ces objets patrimoniaux de typologies très diverses. La mutualisation des réserves permettra à terme la mutualisation des moyens financiers et humains dédiés à la conservation, à l’étude et au traitement des collections des musées régionaux. Le coût total de l’opération est estimé à 5.648.220 euros.

Arts et métiers

La commission permanente a approuvé la demande de l’Association de Gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers de La Réunion (AGCNAM) pour son programme de formations supérieures pour l’année universitaire 2022-2023, qui concerne un effectif prévisionnel de 123 apprenants financés par la Région sur un effectif total de 823 apprenants répartis sur les 27 formations de niveau supérieur dispensées par l’établissement, dont cinq nouvelles formations proposées à la rentrée universitaire 2022-2023, et représentant un nombre de 683 unités d’enseignements sur un volume global de 1 538 unités d’enseignements.

L’engagement financier s’élève à 1 216.810 euros dont 984.000 euros au titre des coûts pédagogiques, 41.158 euros pour la couverture sociale des stagiaires et 191 651 euros au titre du programme d’investissement, afin de procéder à l’acquisition de matériels informatiques destinés principalement au renouvellement des postes de travail et à la mise en place d’une salle de visioconférence.

Lieux de création et de diffusion du spectacle vivant

La commission permanente a voté l’attribution d’une subvention complémentaire de 20 000 euros à l’Association de Gestion du Séchoir pour la réalisation du Festival culturel des Hauts de l’Ouest 2023.

Arts visuels

Au titre du fonds culturel régional, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à une association et à deux artistes pour le financement de leurs projets en arts visuels.

Aide au projet de création

- Association Fat-Cap - 6 000 euros

- Emmanuel Kamboo - 8 000 euros

Aide à l’équipement

- Charles PRIME - 2 000 euros

Cinéma

Le dispositif "Bourse de résidence" s’adresse aux auteurs locaux sélectionnés à des résidences d’écriture nationales ou internationales afin d’y bénéficier d’un accompagnement dans la rédaction de leurs projets. D’un montant forfaitaire de 1 500 €, l’aide permet la prise en charge d’une partie des frais de transport aérien et d’hébergement inhérents à la participation à une résidence d’écriture organisée à l’extérieur de l’île.

L’instruction des dossiers de demandes de bourse de résidence et les échanges avec les membres de la Commission du Film de la Réunion ont permis l’identification d’une simplification concernant le traitement de ce dispositif. Afin d’optimiser les

délais entre les demandes d’aides et les résidences d’écriture, la commission permanente a validé le principe d’un examen de ces demandes d’aide directement par les commissions délibérantes régionales sans passer par la Commission du Film dans la mesure où les auteurs retenus ont déjà fait l’objet d’une sélection.

- Dans le cadre de ce dispositif, la commission permanente a également voté une subvention régionale de 1500 euros à Serge Payet pour "Mes couilles sur la table", un projet de documentaire qui traite de liberté à travers le refus de la parentalité et l’assumation physique.

Jeux vidéo

Au titre du fonds de soutien à la création de jeux vidéos, la commission permanente a attribué une subvention de 25 000 euros à la société Yab Ninja pour le prototypage du jeu "Double Graton".

Innovation

La commission permanente a répondu favorablement à la demande du Lycée Lislet Geoffroy pour l'organisation de l'événement "Les 24h de l'Innovation de La Réunion", qui se tiendra les 15 et 16 novembre 2023 au Moca. Elle a voté une subvention de 7 000 euros et accordé la mise à disposition gratuite du site.

Sport

Pour un engagement financier total de 41 000 euros, la commission permanente a répondu favorablement à plusieurs demandes de subventions :

• Comité Réunionnais de Moring – 10 000 euros pour l’organisation du Festival de Moring

• Association Française du Corps Arbitral Multisports de La Réunion – 1000 euros pour l’organisation des formations de juges et arbitres

• Ligue Réunionnais d’Athlétisme – 30 000 euros pour l’accueil de l’équipe de France d’Athlétisme à La Réunion dans le cadre de sa préparation aux Jeux Olympiques 2024.

- La commission permanente a voté une subvention de 1500 euros à Thomas Nourry, pour sa participation au Championnat de France de Mini OGP 115 à Alès en septembre 2023.

- La commission permanente était également appelée à désigner les représentants de la Région Réunion au sein de la Conférence Régionale du Sport et de la Conférence des Financeurs du Sport à La Réunion, instances régionales mises en place dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

• Lorraine Nativel, Patricia Profil, Frédéric Maillot et Stéphanie Poiny-Toplan ont été désignés comme élus titulaires pour représenter la collectivité à la Conférence Régionale du Sport

• Patricia Profil, Lorraine Nativel et Stéphanie Poiny-Toplan ont été désignées comme élues titulaires pour représenter la collectivité à la Conférence des Financeurs du Sport à La Réunion.

Pour le développement économique

Soutien exceptionnel aux entreprises de Salazie

La commission permanente a voté l’engagement d’une subvention d’un montant de 23 867 euros en faveur de l’entreprise "SARL Chane Kam" , au titre du dispositif de "Soutien exceptionnel à la relance économique des entreprises de Salazie impactées par les travaux de sécurisation de la route départementale 48". Ce dossier d’un montant supérieur à 23 000 € relève des attributions de

la Commission Permanente de la collectivité régionale.

Pour rappel, ce fonds de soutien a été approuvé par délibération de la commission permanente du 24 février 2023, afin de permettre la relance économique des entreprises de Salazie, impactées par l’éboulement qui a eu lieu sur la Route Départementale 48, le 26 janvier 2023. Par la suite, le 26 mai 2023, la collectivité a décidé d’apporter des ajustements au cadre d’intervention, notamment afin d’ouvrir le dispositif à l’ensemble des secteurs d’activités de cette commune (hors professions libérales et domaines de l’agriculture et de l’aquaculture). Le budget total pour ce dispositif s’élève à 1 500 000 €.

Stratégie régionale numérique

Dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) intitulé "La nouvelle économie", la Région Réunion a défini une stratégie de développement économique à l'horizon 2030 pour son territoire.

Parmi les six priorités stratégiques énoncées dans ce schéma, la priorité n°3 consiste à soutenir les filières économiques à forte valeur ajoutée et porteuses de retombées durables pour la Réunion. Au sein de ces filières d'excellence, le numérique occupe une place prépondérante. La stratégie régionale numérique (SRN) a été élaborée de manière collaborative lors d’ateliers de travail, réunissant les principaux partenaires publics et socio-économiques de la Région.

Cette démarche s'est basée sur un état des lieux partagé du territoire, ainsi que sur la consolidation des différentes propositions formulées, en s'appuyant sur les 3 axes du projet de mandature de la majorité régionale, adaptés aux enjeux numériques, et complétés par un axe transversal liés aux enjeux de la data et de l’Intelligence Artificielle.

La commission permanente a examiné et validé cette stratégie régionale numérique qui s'articule

autour des axes suivants :

- axe 1 : le numérique au service de la formation et de l'inclusion,

- axe 2 : le numérique au service du développement économique,

- axe 3 : le numérique au service de la résilience,

- axe 4 : maîtriser les enjeux de la data et de l'IA.

Numérique

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de 5000 euros à l’association Solidarnum pour l’organisation de l’évènement NEC974 qui se déroulera les 21 et 22 novembre 2023.

Développement rural

La commission permanente a répondu favorablement à la demande du GAL HAUTS NORD de financer, dans le cadre du dispositif Leader, des projets d’un montant de dépenses publiques de 77.181 euros dont 57.886 euros de FEADER et 19 295 euros de contrepartie nationale portée par la Région Réunion :

- projet de Manuel Lefevre - Consolidation d’une activité de géomètre par l’acquisition de matériels à Montée Sano : 3 823 euros

- projet de Christian Damour - Consolidation de la création d'une activité de vente de chapeaux par l'aménagement d'un local de vente à Moka : 3608 euros

- projet de l’Association Niagara Canoë Kayak Club - Création d'un parcours pédagogique sur la rivière Sainte Suzanne : 69 750 euros

Pour l'aménagement du terrioire et un développement durable

Ouvrages d'art

La commission permanente a autorisé la mise en place d’une autorisation de programme de 2 000 000 euros afin de programmer et réaliser des travaux de réfection de la couche de roulement, de reprise de l’étanchéité et de réfection des joints de chaussée sur les ouvrages d’arts du réseau routier national.

Aménagement en faveur des modes doux

La commission permanente a voté la mise en place d’une autorisation de programme de 4 000 000 euros, et de financement au titre du FEDER, pour la réalisation de travaux d’aménagements en faveur des modes doux sur la RN2002 à Bras Panon entre les PR 35+450 (Cimetière) et 36+136 (Gendarmerie) et entre les PR 36+661 (Rue des Lauriers) et 37+155 (Rue du Verger Créole). Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à 4 000 000 euros.

Gouvernance de l'énergie

La commission permanente a examiné et approuvé le projet de convention cadre de la Gouvernance de l’Énergie permettant de contribuer aux objectifs de décarbonation et d’autonomie énergétique de manière collective sur le territoire de La Réunion. Cette convention précise les objectifs, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Gouvernance de l’Énergie et est

proposée à la signature des membres constituant le comité stratégique de pilotage (État, Région, Département, SIDELEC, ADEME et EDF Réunion).

Microcentrales du Bras des Lianes

La commission permanente a voté l’engagement d’une enveloppe de 446 339 euros pour les missions confiées à la SPL Horizon Réunion dans le cadre de l’exploitation et la réhabilitation des microcentrales du Bras des Lianes. Trois contrats ont été actés :

- un avenant à la convention de mandat actuelle pour l’exploitation et la maintenance des microcentrales - 169 500 €

- un contrat de prestations intégrées pour l’exploitation de juin 2023 a mai 2024 - 174 839 €

- un contrat de prestations intégrées pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux (102 000 €).

Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de financement pour le programme d’actions de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP)/Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) pour l’année 2023, à hauteur de 90 000 euros.

Covoiturage

La commission permanente a voté le renouvellement de la convention de délégation de paiement entre la collectivité et la société KAROS concernant la pratique du covoiturage. Le démarrage de cette convention est fixé au 16/09/2023 compte tenu de la poursuite de la prestation par la société Karos suite au renouvellement du progiciel de gestion du covoiturage courte distance. La durée de cette convention reste identique à celle de la précédente convention, à savoir, une année.

Programme Interreg V

La commission permanente s’est vue présenter un point d’étape du projet d’aménagement intégré et durable du littoral côtier de la commune urbaine de Morondava à Madagascar qui vise à faire de cette commune une ville résiliente aux impacts liés aux changements climatiques.

Ce projet d’un montant de 735 083,15 € TTC est cofinancé par des fonds nationaux, AFD dans le cadre du programme FICOL et Ministère des Affaires Étrangères, mais également européens dans le cadre du programme européen INTERREG V. La Maîtrise d'Ouvrage (MO) est assurée par la Commune Urbaine de Morondava (CUM). La Région Réunion, est le garant de la gestion des fonds AFD/ MAE et du respect des procédures de passation des marchés par l’édition d’avis de non

objection (ANO) à chaque étape clés.