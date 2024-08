Ekipaou, un dispositif qui prend en charge les équipements des lycéens professionnels

Alors que 6.700 jeunes ont fait leur rentrée en filière professionnelle ce lundi 19 août 2024, la Région a inauguré son nouveau dispostifi "Ekipaou". Il prend en charge les équipements nécessaires aux différentes filières proposées dans l'île : de la tenue obligatoire aux différents outils spécifiques (Photo sly/www.imazpress.com)

C'est au lycée La Renaissance - Christian Antou, à Saint-Paul, que ce dispositif a été inauguré. Les élèves entamant leur première année dans ce lycée hôtelier ont reçu une mallette contenant tous les ustensils nécessaires dans une cuisine, mais aussi une tenue vestimentaire adaptée.

"Nous avons choisi ce lieu emblématique car c'est un établissement qui s’est forgé une réputation d’excellence. Les jeunes y sont formés avec passion et rigueur" a déclaré Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul. "L’avenir de notre territoire passe par la jeunesse, que nous nous devons de soutenur dans son éducation" a-t-il ajouté.

Tous les lycéens inscrits en première année de filières professionnelles (CAP, Bac Pro, métiers de l'hôtellerie et restauration, brevêt des métiers d'art...) dans les établissements, privés ou publics, remevant de l'Education nationale ou des ministères de l'Agriculutre et de la mer sont éligibles à cette aide. Que l'élève soit boursier, ou non.

Un coup de pouce qui n'est pas négligeable, alors que certains équipements peuvent coûter jusqu'à 640 euros. "Il y a deux volets : les tenues individuelles professionnelles, et une mallette adaptée à leur secteur. Cela peut aller de 150 euros pour les filières esthétiques, à 640 euros pour des filières comme la menuiserie" a détaillé Céline Sitouze, vice-présidente de la Région déléguée à l'éducation.

Ce sont les différents établissements de l'île qui ont passé commande pour s'assurer de la qualité des équipements distribués ce lundi aux élèves réunionnais.

"L’éducation est la mère des priorités. Nous en avons fait l’axe prioritaire de notre mandature" a rappelé Huguette Bello, présidente de Région.

"Dans un territoire où le chômage est 2,5 fois plus élévé que dans l’Hexagone, on se doit d'assurer à chaque jeune l'égalité des chances, et donc nous devons avant tout lutter contre les barrières financières" a-t-elle estimé, rappelant qu'à La Réunion un enfant sur deux vit sous le seuil de pauvreté, et que 8 lycéens sur 10 sont boursiers. "C'est notre responsabilité d'accompagner nos jeunes." Ecoutez :

- Les filières professionnelles plébiscitées -

Au total, 36 établissements proposent des formations professionnelles, pour 104 formations à travers le territoire et 23 familles de métiers.

"Nous avons 44% de nos jeunes qui vont dans des formations professionnels à l'issue du collège, contre 33% au niveau national" a rappelé Céline Sitouze. "Cette année 6.700 jeunes sont concernés, mais il y a un peu plus de 15.000 jeunes qui sont inscrits dans des lycées professionels à La Réunion" a-t-elle souligné. Ecoutez :

Au-delà de ce dispositif, Emmanuel Séraphin a annoncé travaillé en collaboration avec Action Logement pour réfléchir à des solutions d'hébergements pour les jeunes actifs une fois qu'ils auront quitté le circuit scolaire professionnel.

"Quand on travaille dans l'hôtellerie et la restauration, on a souvent des horaires décalés. Il nous semble donc important de proposer des logements au plus près des lieux de travail, permettant aux jeunes d'économiser le transport et de favoriser la mobilité douce" a-t-il estimé.

Alors que Kar'ouest propose des transports à la demande pour que les professionnels du tourisme puissent se déplacer la nuit, la question des apprentis est aussi "entrain d’être travaillée".



Le dispositif Ekipaou a représenté un budget de 1,2 million d'euros pour l'année 2024. Les établissements ont reçu l'enveloppe pour passer les commandes nécessaires, en tenant compte des effectifs et besoins pédagogiques.