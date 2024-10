Abdéali Goulamaly est décédé à l'âge de 89 ans, a-t-on appris ce lundi 28 octobre 2024. Acteur majeur du développement de La Réunion, il était le fondateur de l’entreprise Mauvillac, de l'Adir (association pour le développement industriel de La Réunion), et la société SRR, intégrée ensuite à SFR. Dès l'annonce de son décès plusieurs personnalités de La Réunion ont tenu à lui rendre hommage (Photo rb/www.imazpress.com)

• Huguettte Bello, présidente de Région

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris la disparition d’Abdéali Goulamaly. C’est une grande perte pour La Réunion et je tiens à lui rendre l’hommage qu’il mérite

Abdéali Goulamaly a apporté une contribution éminente au développement industriel de La Réunion. Il réunissait toutes les qualités d’un grand capitaine d’industrie.

C’était un pionnier de l’industrie réunionnaise, initiateur et co-fondateur de l’Adir. Visionnaire et innovateur, il a développé des activités dans des secteurs stratégiques pour l’économie réunionnaise avec la volonté de l’inscrire dans une dimension nationale et internationale, notamment dans l’océan Indien.

D’abord connu pour avoir implanté l’entreprise Mauvillac au Port, Abdéali Goulamaly a ensuite développé les activités du groupe dans le secteur de la pêche, que ce soit la pêche traditionnelle ou la pêche hauturière avec l’Armement des Mascareignes.

Il était notamment présent à Madagascar, et surtout au Mozambique où il a développé des activités dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture. Président de l’École d'Apprentissage Maritime de La Réunion, il était très impliqué dans le développement du Grand Port Maritime de La Réunion dont il voulait faire un véritable hub dans l’océan Indien. Il n’a cessé de militer pour la création d’une grande compagnie maritime régionale.

Préoccupé par le désenclavement de La Réunion, Abdéali Goulamaly a aussi été précurseur du développement de la téléphonie mobile en créant la société SRR, intégrée ensuite à SFR. La première antenne de la téléphonie mobile avait été posée sur le toit du bâtiment du Sivomr, appelé le "crayon".

Au diapason des évolutions technologiques, il a ensuite investi dans les câbles sous-marins de fibre optique avec la société Zeop.

Dans un autre domaine, il a été à l’origine, avec Alain Séraphine, de la création de la SEM Pipangaï, pour la production de films d’animation et a toujours accompagné l’Institut de L'Image de l'Océan Indien.

Abdéali Goulamaly avait une haute préoccupation des enjeux géo-politiques, prenant des initiatives pour que La Réunion saisisse les opportunités offertes par son positionnement géo-stratégique sur l’axe entre l’Asie et l’Afrique.

C’est un grand capitaine d’industrie visionnaire qui nous quitte.

Je salue sa mémoire avec le plus grand respect. À ses proches et à sa famille, j’adresse, au nom de l’ensemble du Conseil régional et en mon nom personnel, mes plus sincères condoléances.

• Emmanuel Séraphin, président du TO et maire de Saint-Paul

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la disparition de Monsieur Abdéali Ibrahim Goulamaly. J’adresse mes sincères condoléances et mon soutien à sa femme, ses enfants, ses proches, ses amis et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu l’honneur de croiser son chemin.

Abdéali Goulamaly était un visionnaire, un grand homme !

Arrivé sur l’île au début des années 70, il fonde la société Mauvilac, l’un des piliers de l’économie locale, et n’aura de cesse de créer des entreprises innovantes et dynamiques oeuvrant ainsi au développement de La Réunion.

Plus qu’un industriel, Abdéali Goulamaly a contribué au rayonnement social, culturel et sportif de l’île. Pionnier des télécommunications, il introduit le téléphone mobile à La Réunion en 1993 en fondant la Société réunionnaise de radiotéléphone (SRR), filiale de SFR.

Parallèlement, il devient acteur du secteur culturel en cofondant Pipangaï, société de production de dessins animés, et en assumant jusqu’au bout la présidence du Kabardock, salle de spectacles emblématique du Port.

Son engagement pour le bien commun s’étendait aussi aux institutions. Premier président du Conseil de Développement du Territoire de l’Ouest, en 2007, il contribua activement à faire de cette instance un espace de dialogue essentiel pour un développement harmonieux.

Nommé président d’honneur en 2022, il n’a eu de cesse de rappeler l’importance d’une approche collaborative et visionnaire pour relever les défis du territoire.

Visionnaire, audacieux, généreux, Abdéali Goulamaly a incarné les valeurs d’engagement et d’ouverture. Il a su, par son regard de chef d’entreprise, orienter le développement vers une prospérité inclusive, soucieuse de l’avenir de notre jeunesse et de la préservation de notre patrimoine commun.

À La Réunion, nous garderons de lui le souvenir d’un homme dont l’esprit entrepreneurial, la détermination et la générosité resteront à jamais gravés dans l’histoire de notre territoire.

Au nom de tous les élus et les agents du Territoire de l’Ouest, je rends hommage à Monsieur Abdéali Ibrahim Goulamaly et exprime ma gratitude pour l’héritage inestimable qu’il nous laisse.

Que son exemple nous inspire tous pour construire une île unie et tournée vers l’avenir.

• Cyrille Melchior, président du conseil départemental

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès d’Abdéali Goulamaly, chef d’entreprise réunionnais et fondateur du groupe Océinde.

Arrivé à La Réunion en 1972, Abdéali Goulamaly a su faire preuve d’un remarquable sens de l’entreprenariat, visionnaire, dynamique, et passionné par les challenges. C’est ainsi qu’il fonde très rapidement la marque Mauvilac qui demeure aujourd’hui une référence sur le territoire.

Abdéali Goulamaly a toujours eu soif d’agir, pour le développement de La Réunion. Il diversifie très rapidement ses activités au sein du groupe Océinde, démontrant toute sa capacité à être un capitaine d’industrie de premier plan.

Il a fortement contribué à l’entrée de notre île dans l’ère du numérique avec notamment les marques SRR et ZEOP ainsi que le développement de la data, œuvrant ainsi à faire de La Réunion un territoire résolument tourné vers l’innovation.

Se définissant comme « Français de l’océan Indien », Abdéali Goulamaly est l’incarnation par excellence de la singulière histoire du bien vivre ensemble réunionnais, qui rayonne et prospère grâce à des femmes et des hommes qui, à l’image d’Abdéali Goulamaly, ont trouvé à La Réunion une terre d’exception et d’ambition.

Je veux saluer la mémoire d’un homme profondément humble et généreux, un génie réunionnais qui a su transformer toutes ses initiatives en belles réussites réunionnaises.

A sa famille et à ses proches, tout particulièrement à Nassir et à Azmina Goulamaly, je tiens à adresser en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes plus sincères condoléances.

• Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès d’Abdéali Goulamaly, entrepreneur réunionnais et fondateur du groupe Océinde.

Véritable pilier du monde économique local, il a fortement contribué au développement de l’économie réunionnaise notamment par la création de nombreuses entreprises, dont Océinde, qui reste un acteur essentiel de la dynamique régionale.

Visionnaire, Abdéali Goulamaly a su élargir son influence au- delà des frontières de l'île, faisant rayonner l'entreprenariat réunionnais à l'international. Qu'il s'agisse de chimie tropicale, de pêche australe ou de téléphonie… Son groupe a su diversifier ses activités, particulièrement dans le domaine de la peinture, et a étendu sa présence jusqu’en Afrique, avec des implantations au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, en Côte d’Ivoire et en Algérie. Il a également été un pionnier de l’aquaculture biologique au Mozambique.

En ces moments douloureux, je tiens à exprimer ma solidarité et à adresser mes sincères condoléances à sa famille et notamment ses deux enfants, Azmina et Nassir, ainsi que ses proches. Puisse leur chagrin trouver réconfort et force dans l’héritage laissé par Abdéali Goulamaly et dans le souvenir de sa contribution à La Réunion.