Huguette Bello reçoit le nouveau recteur, Rostane Medhi

La Présidente de Région, Huguette Bello, a reçu ce jeudi 31 octobre Rostane Medhi, nouveau Recteur de l’Académie de La Réunion et chancelier des universités. La Présidente de Région et le nouveau Recteur ont échangé sur les défis collectifs que doivent continuer à relever ensemble, Académie et Région, afin d’assurer aux jeunes Réunionnais le meilleur système éducatif possible. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Région)

Pour la Présidente de Région, si la réussite de chaque jeune dépend d’abord de sa volonté et de sa motivation, elle dépend également en partie de la capacité de la Région, de l’Académie, et de toute la communauté éducative, à l’accompagner en lui permettant de développer au mieux tout son potentiel et toute son excellence. Et ce, quels que soient les territoires et quelles que soient les classes sociales.

Huguette Bello a pu échanger avec le nouveau Recteur sur les politiques volontaristes de la Région qui se sont mises en place depuis son arrivée aux responsabilités avec le soutien des équipes de l’Académie de La Réunion. L’éducation est aujourd’hui la priorité de la mandature régionale, avec un budget annuel de 167 millions d’euros, soit 3630 euros par élève (la moyenne nationale étant de 3200 euros).

Depuis 2021, la collectivité régionale a notamment mis en place la cantine à 1 euro, la gratuité des manuels numériques pour les élèves et les enseignants, l’aide à la connexion à domicile pour les élèves les plus modestes, la gratuité de l’internat pour les élèves des trois cirques, les protections hygiéniques gratuites dans les lycées, la gratuité des équipements de travail en lycée professionnel ou encore le dispositif “Un trimestre, un livre” qui consiste à offrir des livres de leurs choix aux lycéens.

Les projets en cours de construction de trois lycées par la Région traduisant l’ambition éducative de la collectivité régionale ont été évoqués : le lycée des métiers de la mer sur la commune du Port, le lycée de l’hôtellerie et des métiers du tourisme sur la commune de Saint-André et un lycée d’enseignement adapté sur la commune de Saint-Joseph.

Au terme d’une première rencontre cordiale, la Présidente de Région et le Recteur ont partagé leur détermination et leur conviction commune que croire en la jeunesse réunionnaise constitue le meilleur investissement pour l’avenir de La Réunion.