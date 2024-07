Guétali : un label pour promouvoir les spectacles culturels

Le Guétali est un label de spectacle vivant qui reflète un savoir-faire, une direction artistique, une identité. Vous avez jusqu'au 30 août 2024 à midi (heure locale), pour proposer votre projet et de bénéficier du label Guétali et offrir des spectacles gratuits au public. La Région souhaite développer l’économie du spectacle vivant et en particulier l’emploi culturel d’autre part démocratiser l’accès à l’offre culturelle. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région (Photo : www.imazpress.com)

Le label a pour objectif de valoriser la création et la production artistiques locales, développer une diffusion de qualité et de proximité, et développer une économie du spectacle.

Vous avez jusqu'au 30 août à midi (heure locale), pour proposer votre projet et de bénéficier du label Guétali et offrir des spectacles de qualité et gratuits au public.

Les projets éligibles incluent :

- Musique

- Danse

- Théâtre

- Arts du cirque

- Arts de la parole

- Humour

- Spectacle pluridisciplinaire

- Expositions photographiques

- Expositions d’œuvres commentées avec performance

Déposez votre dossier de candidature via la plateforme dématérialisée de la Région Réunion ou rendez vous sur : https://regionreunion.com/.../appel-a-projets-guetali...



Une opportunité unique de valoriser vos créations et vos productions artistiques péï.