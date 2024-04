Ce mardi 2 avril 2024, la conseillère régionale, Patricia Profil, déléguée à la coopération régionale en matière sportive et culturelle était en visite, au Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS de La Réunion) de Saint-Denis. Le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini et Philippe Pothin représentant du Département, étaient également présents. Nous publions ci-dessous leur post (Photo : Région Réunion)