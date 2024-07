La Région soutient les festivités de Guan Di

Régine Chane-Hong, conseillère régionale, était présente ce jeudi 18 juillet 2024 à la conférence de presse de présentation des festivités de Guan Di 2024 qui auront lieu du 25 au 29 juillet dans trois temples chinois de la rue Sainte-Anne à Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région (Photo : Région Réunion)

Du 25 au 29 juillet à Saint-Denis auront lieu les festivités d’anniversaire de Guan Di. Ce héros chinois divinisé représente le partage, la tolérance et la bienveillance, trois valeurs essentielles sur l'île.

La Région est fière de soutenir cette célébration et souhaite que toutes et tous prendront le temps d’apprécier les richesses de la culture chinoise.

"Cette fête témoigne de notre capacité à coexister harmonieusement, en respectant et en valorisant les traditions de chacun. Dans une époque troublée où certains prônent la division, montrons l’exemple et soyons plus unis et solidaires que jamais" déclare Régine Chane-Hong, conseillère régionale.