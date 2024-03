Région Réunion : un nouveau module de formation en ligne sur la biodiversité

Ce jeudi 21 mars 2024, à l'occasion de la journée Internationale des forêts, la Vice-Présidente de la Région Réunion déléguée à la Biodiversité, Éricka Bareigts, s'est rendue dans les locaux de la SREPEN - RNE (La société réunionnaise pour l'étude et la préservation de l'environnement – réunion nature environnement) pour le lancement d’un nouveau MOOC (Massive open online course) intitulé "Biodiversité à La Réunion : enjeux et protection". Nous publions ci-dessous leur post (photo : Région Réunion)