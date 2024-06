Un partenariat pour soutenir la filière régionale des musiques actuelles

Ce lundi 10 juin 2024, Marie Jo Lo-Thong, directrice des affaires culturelles, représentant le préfet de la Réunion, Jean-Philippe Thiellay, président du Centre national de la musique et Huguette Belle Présidente de la région Réunion, ont signé un nouveau contrat de filière visant à soutenir la filière régionale des musiques actuelles en concertation avec le Pôle régional des musiques actuelles de La Réunion (le PRMA). Nous publions ci-dessous le communiqué du centre national de la musique (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Le contrat de filière musiques actuelles 2024-2027 de la Réunion se décline ainsi en trois axes opérationnels :

- accompagner la structuration et le développement de la filière musicale réunionnaise et faciliter la mobilité de ses acteurs et actrices,

- mieux travailler ensemble par la coopération, la mutualisation et l’entraide, en particulier sur les enjeux de transition écologique et numérique, et dans le respect de l’égalité des genres,

- soutenir les collaborations professionnelles et artistiques croisées favorisant le rayonnement des artistes réunionnais à l’échelle nationale, indianocéanique et internationale.

Par ailleurs, dès 2024, l’État, le CNM et la région Réunion, en appui avec le PRMA, lancent deux appels à projets :

- résidences d’écriture et de composition/croisée : expérimenté en 2022 et conforté par un premier bilan positif, ce dispositif permet de soutenir des temps de résidence artistique associant un artiste accompagné par une structure de production réunionnaise et un artiste d’un autre territoire.

- aide à la structuration, soutien à l’intégration de nouveaux artistes : inédit sur le territoire national, ce dispositif vise à soutenir la prise de risque des producteurs (phonographiques et de spectacle vivant) par une aide à la signature de nouveaux artistes émergents.

Plus d'informations ici