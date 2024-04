Une coopération renouvelée entre la Région, Saint-Paul et le Mozambique

Ce vendredi 5 avril 2024 s'est tenue la signature de l’accord-cadre de coopération décentralisée entre la ville de Quélimane au Mozambique, la ville de Saint-Paul et la Région Réunion. Cette signature intervient avant l'organisation du festival" 7 soleils, 7 lunes" en lien avec Léspas Leconte de Lisle, mettant ainsi en lumière la culture lusophone (portugais). Les rencontres internationales du réseau accueilleront cette année à La Réunion, les délégations du Cap-Vert et du Mozambique. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo sly/www.imazpress.com)

- La coopération entre le Mozambique et La Réunion -



Les relations entre La Réunion et le Mozambique sont le fruit d’une histoire singulière et profonde, liée au peuplement de La Réunion à travers l’esclavage et l’engagement. Plus de 200 000 esclaves et engagés ont été transportés du Mozambique vers La Réunion, originaires d‘Inhambane, de Quélimane, de l’Île de Mozambique et de Pemba. Cette histoire commune et notre "géographie africaine" ont fortifié les liens entre La Réunion et le Mozambique.

Cet héritage commun peut être illustré par des pratiques culturelles et artis- tiques, telles que le Moringue. Il s’est aussi traduit par des projets de coopération culturelle et patrimoniale à l’instar de la réalisation du « Jardin de la Mé- moire » sur l’île de Mozambique.

Cette histoire commune légitime et plaide pour le renforcement des liens et des échanges entre La Réunion et le Mozambique, d’autant que le Mozambique dispose d’atouts considérables pour participer pleinement à la politique de co-dé- veloppement régional soutenu par la Région Réunion.

Avec une superficie de 801 590 km2 et un littoral s’étendant sur 2 500 km, le pays jouit d’une géographie diversifiée. Il possède également d’importantes ressources primaires dans les domaines minier et agricole, ainsi qu’un potentiel hydraulique qui en fait un fournisseur régional d’électricité.

Avec une population estimée à 32 millions d’habitants en 2021, le Mozambique représente un partenaire potentiellement significatif pour La Réunion, offrant un large éventail de perspectives de coopération dans des secteurs variés tels que l’agriculture et l’agroalimentaire, l’aquaculture et la pêche, les énergies re- nouvelables, les nouvelles technologies, la formation professionnelle, le tourisme et la culture...

Les besoins importants du Mozambique, dans divers domaines créent des opportunités pour La Réunion en termes de mobilisation de son expertise technique et du développement de partenariats économiques mutuellement bénéfiques. A ce titre, le Mozambique demeure un partenaire privilégié de La Réunion, comme en témoignent la présence d’entreprises réunionnaises (les groupes Océinde, Fibres et Seanergy) ; ainsi que l’action du Grand Port Mari- time de La Réunion.



- Coopération -

En octobre 2003, sous la mandature du président de la Région Réunion, Paul Vergès, une délégation a effectué une visite à Maputo, Inhambane, Quélimane et Pemba, chef-lieu de la province de Cabo Delgado. A l’occasion de cette mission, le président de Région a signé la Dé- claration commune d’intentions, entre la République du Mozambique et le Gouvernement de la République française, qui a permis de poser les bases de la coopéra- tion entre la Province de Cabo Delgado et La Réunion.

• La coopération économique

Un soutien significatif, avec le concours des fonds In- terreg, a été apporté à l’ARDA (Agence de Recherche et de Développement Aquacole) pour la mise en œuvre du Programme d’Appui Réunionnais au Développe- ment de l’Aquaculture Mozambicaine (PARDAM). Ce qui a permis à un groupe réunionnais de développer une ferme aquacole à Quélimane ainsi qu’une écloserie à Nacala.

De même, la Région Réunion a soutenu les actions du Club Export Réunion, menées en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie franco-mozambi- caine, en vue du développement des relations d’affaires entre La Réunion et le Mozambique.

• La coopération économique dans le domaine de la formation professionnelle

Dans le cadre du programme Interreg 2014-2020, le Grand Port Maritime de La Réunion a pu réaliser des actions de formations dans le domaine portuaire et participer ainsi à la modernisation des ports de la zone océan Indien, dont le Port de Cabo Del Gado.

• La coopération culturelle

Elle s’est traduite par des échanges intenses, comprenant des expositions, des résidences d’artistes et des participations croisées à des festivals, renforçant ainsi les liens entre La Réunion et le Mozambique. Un des projets phares de la Région Réunion, avec notamment le Mozambique porte sur la connaissance et la valorisa- tion des arts traditionnels de combat, en l’occurrence le Moringue.

• Domaine de la santé

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de La Réunion a collaboré étroitement avec l’hôpital de Pemba au Mozambique, en organisant des formations pour les praticiens mozambicains. Cette collaboration a renforcé les compétences médicales et a permis d’améliorer les soins de santé dans la région.

Un soutien substantiel a été également apporté au Centre de recherche et de veille des maladies émer- gentes de La Réunion pour comprendre et prévenir les risques épidémiques liés à la dengue, au chikungunya et la fièvre de la vallée du Rift, en lien avec l’Institut na- tional de santé de Maputo.

• Engagement et mobilité

La Région Réunion a financé des missions de Volonta- riat de Solidarité Internationale (VSI), notamment au bénéfice du Centre culturel franco-mozambicain et du Ministère de l’Énergie mozambicain. De plus, un poste de Volontariat International en Entreprise (VIE) au sein de la filiale mozambicaine de la société FIBRES, a été financé.

A noter que des jeunes Mozambicains pourront, dès cette année, grâce au concours de la Région Réunion, réaliser des missions réciproques de volontariat à La Réunion en appui de l’enseignement du portugais dans des lycées de l’ouest.



- Le programme Interreg céan Indien -



Au cours des précédentes programmations, de nombreux projets de coopération entre La Réunion et le Mo- zambique ont été cofinancés par INTERREG OI. Parmi les 264 projets soutenus jusqu’au 31 décembre 2023, 56 ont impliqué un partenaire mozambicain, couvrant un large éventail de domaines tels que précisé ci-dessus. En 2022, le Mozambique a de nouveau exprimé son accord politique pour participer au nouveau programme 2021-2027. Ce qui permettra de continuer à mobiliser des crédits Interreg au bénéfice de projets de coopéra- tion entre La Réunion et le Mozambique.

- Partenariat décentralisé -

La Ville de Saint-Paul, impliquée depuis plusieurs années dans le réseau international de festivals 7 Soleils 7 Lunes, a souhaité accueillir cette année à La Réunion les Rencontres annuelles qui se déroulent du 4 au 7 avril 2024.

La ville de Saint-Paul organise chaque année le festival" 7 soleils, 7 lunes" en lien avec Léspas Leconte de Lisle, mettant ainsi en lumière la culture lusophone. Les rencontres internationales du réseau accueilleront cette année à La Réunion, les délégations du Cap-Vert et du Mozambique.

Dans le cadre d’une initiative conjointe entre la ville de Saint-Paul et la Région Réunion, il a été proposé d’accueillir le maire de la ville de Quélimane, en vue de la signature d’un accord de coopération décentralisée. Cette visite et cet accord renforceront les liens d’amitié et contribueront à approfondir la relation de coopéra- tion entre La Réunion et le Mozambique.

Des actions concrètes seront engagées dans les domaines suivants :

- Culture et Patrimoine : Valorisation du patrimoine commun, promotion des langues de l’Océan Indien, encouragement des échanges culturels et artistiques, soutien aux projets culturels communs et organisation d’événements culturels.

- Éducation : Facilitation de la découverte des pra- tiques culturelles, artistiques et sportives mutuelles, promotion de la mobilité des jeunes, encouragement des échanges linguistiques, soutien à l’enseignement du portugais et du français, et renforcement de l’enga- gement civique des jeunes.

- Sport : Soutien aux partenariats sportifs locaux, échange d’expertise et de pratiques sportives, promo- tion de la pratique d’activités sportives telles que le Mo- ringue à l’école.

Dans le domaine éducatif, des ateliers en langue portugaise seront mis en place par le Rectorat dans des établissements de Saint-Paul, en lien avec les jeunes lecteurs Mozambicains.